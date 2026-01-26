Del desorden a vivir con muchas mascotas: estas son las variantes del síndrome del acumulador

El síndrome del acumulador es un desafío complejo de salud mental. Atrapa a personas que sienten una necesidad irresistible de guardar objetos, sin importar el valor real que tengan en la vida.

Podría afectar a cualquier persona y suele agravarse con la edad. Inutiliza espacios como la cocina o la cama, bloqueando la capacidad de decisión por el miedo profundo a soltar cosas.

Coleccionar cosas con mucha aprehensión podría ser una alerta de salud mental. Canva

¿Qué es el síndrome del acumulador y cuáles son sus causas?



Este trastorno se define por la dificultad persistente para deshacerse de posesiones. No es un comportamiento voluntario; surge de factores psicológicos que van más allá del simple coleccionismo.

La acumulación genera una angustia ante la idea de descartar objetos, terminando por bloquear las zonas activas del hogar. El apego emocional brinda una falsa sensación de seguridad ante miedo.

Estos son algunos orígenes del síndrome del acumulador, de acuerdo con Harvard Health Publishing, un estudio publicado en Cureus y otro artículo publicado en la revista Journal of Behavioral and Cognitive Therapy:

Incapacidad de desecho: Existe un sufrimiento real al intentar separarse de los objetos , independientemente de su utilidad.



, independientemente de su utilidad. Fallas cognitivas: Las personas luchan con p roblemas de planificación, atención y memoria que impiden categorizar.



que impiden categorizar. Apego e identidad: Los objetos se perciben como extensiones del propio ser, protegiendo recuerdos y evitando errores.



Los objetos se perciben como extensiones del propio ser, protegiendo recuerdos y evitando errores. Factores genéticos: Eventos estresantes detonan síntomas, existiendo mayor prevalencia si hay familiares con conductas similares.



si hay familiares con conductas similares. Temor a la pérdida: Se guardan cosas por si acaso ante el miedo obsesivo de necesitar información en el futuro.



Incluso acumular archivos en la computadora puede estar relacionado al trastorno por acumulación. Canva

¿Cuáles son los tipos de síndromes de acumulación?



El trastorno por acumulación tiene muchas caras que superan las pilas de papel. Las formas cambian hacia el maltrato animal involuntario, el caos en dispositivos electrónicos o el abandono total de la higiene.

Las condiciones insalubres y el aislamiento severo caracterizan los casos más graves. En estas situaciones, la persona pierde la conciencia del riesgo sanitario y rechaza cualquier tipo de ayuda.

Existen variantes del trastorno por acumulación, como explican el Manual MSD, un estudio publicado en Frontiers y un artículo disponible en The International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH):

Síndrome de Diógenes: Se distingue por una autonegligencia extrema, falta de higiene y aislamiento en condiciones de escualidez.



Se distingue por una autonegligencia extrema, falta de higiene y aislamiento en condiciones de escualidez. Síndrome del arca de Noé : Consiste en tener más mascotas de las que se pueden cuidar, provocando hacinamiento y sufrimiento.



: Consiste en tener más mascotas de las que se pueden cuidar, provocando hacinamiento y sufrimiento. Acumulación digital : Recolección incontrolada de archivos y correos por la ansiedad de perder datos importantes.



: Recolección incontrolada de archivos y correos por la ansiedad de perder datos importantes. Compras compulsivas: Adquisición repetitiva de bienes para aliviar emociones negativas como la ansiedad o depresión.



Vivir con muchas mascotas podría ser una variante del síndrome del acumulador. Canva

¿Qué otros problemas de salud mental se relacionan al trastorno por acumulación?

La acumulación rara vez llega sola; suele caminar con otros desafíos emocionales. Más del 60% de los afectados sufren condiciones psiquiátricas adicionales que complican el panorama del paciente, según Harvard Health Publishing.

La depresión y los trastornos de ansiedad usan los objetos como muros de protección. En adultos mayores, estas conductas pueden vincularse a daños en el lóbulo frontal o demencia.

Estas son algunas condiciones de salud mental que suelen acompañar al síndrome del acumulador, de acuerdo con el estudio de IJERPH y un estudio publicado en Science:

Depresión Mayor : Los objetos sirven para llenar vacíos emocionales o evitar enfrentar sentimientos de tristeza profunda.



: Los objetos sirven para llenar vacíos emocionales o evitar enfrentar sentimientos de tristeza profunda. Ansiedad : Se utilizan los muros de cosas como seguridad contra las amenazas percibidas del mundo exterior.



: Se utilizan los muros de cosas como seguridad contra las amenazas percibidas del mundo exterior. Déficit de Atención : La inatención exacerba la incapacidad para concentrarse en la tarea de organizar el caos.

: La inatención exacerba la incapacidad para concentrarse en la tarea de organizar el caos. Desconexión social: La vergüenza profunda lleva a una soledad que perpetúa el ciclo de recolección de objetos.



La terapia conductual ayuda a lidiar con el síndrome del acumulador. Canva

¿Qué tratamientos existen para el síndrome del acumulador?



Recuperar el control es posible con paciencia y estrategia profesional. No basta con limpiar la casa, pues resulta traumático; se debe sanar la relación con los objetos mediante terapia.

La intervención busca modificar los pensamientos que otorgan un valor desmedido a las cosas. El objetivo es garantizar la seguridad y devolver la funcionalidad a los espacios habitables del hogar.

Estas son algunos tratamientos para el trastorno por acumulación, según el Manual MSD y un estudio publicado en Taylor & Francis Online:

Terapia Cognitivo-Conductual : Ayuda a entender la necesidad de guardar y entrena al paciente en la toma de decisiones.



: Ayuda a entender la necesidad de guardar y entrena al paciente en la toma de decisiones. Entrenamiento de habilidades : Se enseña a categorizar y organizar para abordar los déficits cognitivos diarios.



: Se enseña a categorizar y organizar para abordar los déficits cognitivos diarios. Reducción de daños: En casos severos, el fin es asegurar vías de escape y sanidad mediante equipos multidisciplinarios.



Entender que esta condición involucra malestar emocional es el primer paso hacia la solución. Con el diagnóstico adecuado y empatía, las personas logran abrir las puertas hacia su recuperación.