¿Durante cuánto tiempo una persona con sarampión puede contagiar a los demás?

El sarampión se caracteriza por ser una enfermedad que requiere un control estricto de los periodos de aislamiento y descanso. El virus se propaga principalmente a través de gotas de saliva suspendidas en el aire, lo que facilita el contagio masivo entre las personas.

Identificar la etapa en la que se transmite la infección resulta fundamental para interrumpir la cadena de propagación. La capacidad del virus para sobrevivir en superficies y en el ambiente exige adoptar medidas de higiene rigurosas y protocolos de distanciamiento físico.

Una persona con sarampión puede contagiar a otros desde cuatro día antes de que comience el sarpullido. Canva

¿Cuánto tiempo una persona con sarampión puede contagiar a los demás?

Una persona infectada tiene la capacidad de transmitir el virus desde cuatro días antes de la aparición de las manchas rojas en la piel hasta cuatro días después de que el sarpullido se hace visible.

Esta ventana de tiempo convierte a la infección en una amenaza difícil de detectar en sus fases iniciales. Para evitar complicaciones, es importante conocer el mecanismo que explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC):

Alta capacidad de contagio: Hasta el 90% de los individuos cercanos y sin protección contraen el virus si conviven en el mismo espacio con un enfermo.

Hasta el 90% de los individuos cercanos y sin protección contraen el virus si conviven en el mismo espacio con un enfermo. Transmisión previa a los síntomas: El contagio inicia días antes de que las señales físicas alerten sobre la presencia de la enfermedad.

El contagio inicia días antes de que las señales físicas alerten sobre la presencia de la enfermedad. Persistencia ambiental: Las gotas de saliva infectadas flotan y el virus sobrevive hasta dos horas en el aire, esperando a ser inhalado por otros sujetos.

Una persona con sarampión debe permanecer aislada desde que se confirma la enfermedad. Canva

¿Cuánto tiempo debe permanecer aislada una persona con sarampión?

Para detener la transmisión, una persona con sarampión debe mantenerse apartada durante cuatro días antes de la aparición del sarpullido y otros cuatro días después de presentar este síntoma. El confinamiento en una habitación ventilada y la restricción de visitas son medidas necesarias para proteger a los más vulnerables.

Estos son algunos consejos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para un aislamiento seguro:

Espacio exclusivo: El paciente requiere un área con ventilación constante y puerta cerrada; los traslados fuera del domicilio se limitan únicamente a emergencias médicas.

El paciente requiere un área con ventilación constante y puerta cerrada; los traslados fuera del domicilio se limitan únicamente a emergencias médicas. Restricción de contacto: Es necesario evitar cualquier acercamiento físico con bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores debido al riesgo de complicaciones graves en estos sectores.

Es necesario evitar cualquier acercamiento físico con bebés, mujeres embarazadas y adultos mayores debido al riesgo de complicaciones graves en estos sectores. Uso de barreras físicas: Si la persona con sarampión debe salir de su habitación o acudir a una unidad de salud, el uso correcto de la mascarilla es obligatorio para frenar la dispersión de partículas.

El sarampión se propaga con facilidad a través de las gotas de saliva de las personas contagiadas. Canva

¿Cuánto tarda una persona en recuperarse del sarampión?

La recuperación total de la enfermedad ocurre generalmente en un lapso de dos a tres semanas. Aunque la fase aguda presenta síntomas intensos que agotan la energía del organismo, el proceso de sanación sigue un ciclo biológico, como explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

Fase de fiebre: Los signos de fiebre alta, tos, congestión nasal y conjuntivitis duran entre cuatro y siete días.

Los signos de fiebre alta, tos, congestión nasal y conjuntivitis duran entre cuatro y siete días. Evolución de las manchas: Las marcas rojas inician en el rostro, se extienden al resto del cuerpo y permanecen visibles por cinco o seis días antes de desaparecer.

Las marcas rojas inician en el rostro, se extienden al resto del cuerpo y permanecen visibles por cinco o seis días antes de desaparecer. Protección natural: Los individuos que superan la infección adquieren una defensa biológica permanente contra este virus específico.

La vacuna es la única forma de evitar las complicaciones graves del sarampión. Canva

¿Cómo prevenir los contagios de sarampión?

La vacunación es la herramienta principal para evitar que el virus afecte a la población. Mantener los niveles de protección elevados garantiza la seguridad colectiva y reduce la probabilidad de casos graves.

Así es posible evitar la propagación, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa):

Esquema infantil: La vacuna triple viral protege durante la niñez contra el sarampión, la rubéola y las paperas mediante la aplicación de dos dosis.

La vacuna triple viral protege durante la niñez contra el sarampión, la rubéola y las paperas mediante la aplicación de dos dosis. Refuerzo en adultos: La vacuna doble viral se destina a jóvenes y adultos con esquemas incompletos para fortalecer las defensas.

La vacuna doble viral se destina a jóvenes y adultos con esquemas incompletos para fortalecer las defensas. En el sitio oficial ¿Dónde me vacuno?, las personas pueden consultar los lugares en los que la vacuna contra el sarampión está disponible.



La efectividad de la vacuna triple viral para prevenir el sarampión alcanza el 97% tras la administración de las dos dosis recomendadas. Por esta razón, se requiere una cobertura de vacunación superior al 95% para mantener la inmunidad de rebaño y evitar la circulación de virus.