Migraña problemas digestivos

La migraña, además del dolor de cabeza, puede generar dolor cervical, cambios en el estado de ánimo -irritabilidad, ansiedad o desánimo-, dificultad para encontrar palabras, pensamiento enlentecido, problemas digestivos, mareos, intolerancia a la luz o cansancio intenso, según la doctora del Comité Científico y de Publicaciones de la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), Isabel Beltrán Blasco.

Beltrán Blasco, que también es miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), explicó que esta enfermedad neurológica, que afecta al 12 por ciento de la población española, perjudica a múltiples funciones del sistema nervioso antes, durante y después de la crisis.

Además, comentó que el dolor cervical es "muy habitual" en las formas crónicas de la enfermedad, pudiendo aparecer, incluso, antes del dolor de cabeza o acompañarlo durante la crisis.

Explicó que "en muchos casos, los pacientes lo atribuyen a un problema muscular o de la columna, aunque forma parte del propio proceso migrañoso. Tanto la rigidez como el dolor cervical pueden mejorar con el tratamiento preventivo y agudo de la enfermedad”.

Respecto a la dificultad para encontrar palabras, la lentitud mental y los problemas de concentración, la experta ha indicado que "muchos pacientes también manifiestan problemas de memoria y describen una sensación de "resaca" tras la crisis.

También indicó que la sensación de 'niebla mental' puede persistir tras la crisis y afectar a la actividad diaria. Estas alteraciones suelen estar relacionadas con cambios en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, y suelen "mejorar cuando se consigue un mejor control de la migraña".

Los síntomas digestivos, como el dolor abdominal, las digestiones lentas o las alteraciones del ritmo intestinal se relacionan, en muchas ocasiones, con el síndrome de intestino irritable y con alteraciones de microbiota intestinal. "El cerebro de las personas con migraña es más sensible a estímulos sensoriales, lo que explica la intolerancia a la luz, los sonidos o los olores, incluso en ausencia de dolor", explicó.

Por ello, Beltrán Blasco recalcó la importancia de "reconocer y abordar todos los síntomas asociados a una migraña, ya que un mal control, con un elevado número de crisis al mes, ocasiona lo que se conoce como carga interictal de esta enfermedad", que conlleva efectos negativos a múltiples aspectos de la vida diaria.

En este contexto, la Fundación Española de Cefaleas ha compartido un documento, elaborado por la doctora Beltrán Blasco, para "ayudar a los pacientes a reconocer todos los síntomas asociados a la migraña y mejorar su manejo y control".

jcp