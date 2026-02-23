¿Qué es la preanemia y cuáles son sus causas?

La preanemia, o deficiencia de hierro sin anemia, es una condición de salud que afecta el rendimiento físico y mental. Sentir cansancio crónico responde a menudo a depósitos de hierro vacíos, incluso cuando los niveles de hemoglobina permanecen en rangos normales.

Normalizar el agotamiento impide identificar que el organismo requiere este mineral para sostener funciones de los nervios y los músculos. Detectar esta carencia de forma temprana permite recuperar la energía de las células y evitar el desarrollo de desajustes en el metabolismo.

La preanemia suele confundirse con cansancio o el efecto de una mala dieta. Canva

¿Qué es la preanemia?

Este síndrome ocurre cuando las reservas internas de hierro se agotan, aunque los análisis tradicionales no muestran anemia. Es una etapa previa que impacta directamente en la capacidad de las células para generar energía y mantener el equilibrio del cuerpo.

Estas son las características de la preanemia, de acuerdo con un estudio publicado en South Health and Policy:

Diferencia clave con la anemia: La proteína rica en hierro dentro de los glóbulos rojos (hemoglobina) se mantiene en niveles normales, pero las reservas de ferritina son tan bajas que el cuerpo no sostiene sus funciones de forma eficiente.

Estado de salud: Esta condición alerta sobre procesos de inflamación constante, fallas en la nutrición o problemas para absorber nutrientes que limitan el funcionamiento de los órganos.

La preanemia causa irritabilidad, debilidad y mareos. Canva

¿Cuáles son los síntomas de la preanemia?

Las mujeres representan el grupo con mayor cantidad de casos en este déficit de energía. Los síntomas se confunden frecuentemente con exceso de trabajo, pero forman un conjunto de señales físicas y mentales que limitan la rutina diaria.

Estas son las señales de alerta de la preanemia, como explica un artículo publicado en Jama Network Open y una investigación disponible en BMC Women’s Health:

Fatiga y debilidad: Presencia de cansancio extremo y falta de fuerza que no disminuye con el descanso nocturno.

Presencia de cansancio extremo y falta de fuerza que no disminuye con el descanso nocturno. Niebla mental: Dificultad para concentrarse, irritabilidad, ansiedad y fallos en la memoria que complican el procesamiento de información.

Dificultad para concentrarse, irritabilidad, ansiedad y fallos en la memoria que complican el procesamiento de información. Signos físicos: Intolerancia al frío, caída de cabello, uñas que se rompen fácil, latidos rápidos del corazón y sensaciones molestas en las piernas al descansar.

Intolerancia al frío, caída de cabello, uñas que se rompen fácil, latidos rápidos del corazón y sensaciones molestas en las piernas al descansar. Impacto cerebral: En etapas de crecimiento, la falta de hierro reduce el tamaño en regiones específicas del cerebro, lo que afecta el desarrollo emocional y aumenta la ansiedad.

Una de las causas de la preanemia es una mala alimentación. Canva

¿Cuáles son las causas de la preanemia?

La pérdida de este mineral es un proceso gradual influenciado por factores del cuerpo, de la alimentación y de diversas enfermedades. Distintos elementos cotidianos vacían las reservas del organismo de manera constante.

Estas son algunas causas de la preanemia, de acuerdo con un estudio publicado en Clinical Medicine:

Pérdidas de sangre: Menstruaciones abundantes, sangrados internos leves o donaciones de sangre muy seguidas agotan el hierro guardado.

Menstruaciones abundantes, sangrados internos leves o donaciones de sangre muy seguidas agotan el hierro guardado. Mala absorción: El uso de protectores para el estómago, el consumo excesivo de café o té, y condiciones como la enfermedad celíaca impiden que el cuerpo aproveche el mineral.

El uso de protectores para el estómago, el consumo excesivo de café o té, y condiciones como la enfermedad celíaca impiden que el cuerpo aproveche el mineral. Dietas y demanda: Regímenes vegetales sin supervisión profesional reducen el hierro disponible, mientras que el embarazo y el deporte de alto rendimiento aumentan la exigencia del cuerpo.

Regímenes vegetales sin supervisión profesional reducen el hierro disponible, mientras que el embarazo y el deporte de alto rendimiento aumentan la exigencia del cuerpo. Inflamación crónica: Padecimientos del intestino o del corazón elevan la hepcidina, una hormona que bloquea la entrada de hierro y lo retiene en los tejidos, impidiendo su uso.

Los análisis de sangre para buscar los niveles de ferritina ayudan a diagnosticar la preanemia. Canva

¿Cómo se diagnostica la pre anemia?



Un análisis de rutina que solo revisa la hemoglobina es insuficiente para detectar este problema. El diagnóstico requiere la evaluación de valores específicos que muestran el estado real de los depósitos de hierro en cada persona.

Estas son algunas formas para detectar la preanemia:

Ferritina: Valor que mide los depósitos internos; niveles menores a 30 nanogramos por mililitro (ng/ml) indican deficiencia. En situaciones de inflamación, el límite de alerta sube a 100 ng/ml.

Valor que mide los depósitos internos; niveles menores a 30 nanogramos por mililitro (ng/ml) indican deficiencia. En situaciones de inflamación, el límite de alerta sube a 100 ng/ml. Saturación de transferrina: Evalúa cómo se transporta el mineral; un resultado menor al 20% confirma la presencia del síndrome.

La preanemia es una condición tratable que, una vez detectada, permite recuperar la vitalidad y el equilibrio emocional. Identificar esta carencia asegura que el organismo funcione a su máxima capacidad.