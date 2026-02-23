En sólo un fin de semana, México reporta 307 nuevos casos de sarampión

Los contagios de sarampión aumentaron a 10 mil 941 debido a que durante el fin de semana se confirmaron 307 nuevos casos.

Además, Guerrero reportó su primera muerte desde que inició el brote en febrero del año pasado, por lo cual, la cifra de fallecimientos aumentó a 32, informó la Secretaría de Salud en su último reporte, con corte al 23 de febrero.

Cabe señalar que la dependencia federal ha reiterado que más del 91% de las personas que se contagiaron de la enfermedad viral, no estaban vacunadas.

Casos de sarampión en 2026

De la cifra acumulada, 4 mil 192 pacientes se han confirmado en lo que va del año.

En la sumatoria realizada en los últimos 12 meses (2025–2026) las 32 entidades han notificado casos de sarampión distribuidos en 385 municipios.

En todo el país, el grupo de edad con el mayor número de pacientes es de 1 a 4 años, seguido de los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

Jalisco a la cabeza de contagios

Actualmente, de las 5 entidades que concentran el mayor número de contagios, con 2 mil 662, Jalisco continuó en primer lugar.

Le siguieron:

- Chiapas con 393 casos

- Ciudad de México con 303

- Sinaloa con 185

- Estado de México con 126

Guerrero reporta primera muerte por sarampión

Al corte del 23 de febrero, las muertes acumuladas en el periodo 2025-2026 ascendieron a 32 y se extendieron a 9 estados ya que como mencionamos Guerrero notificó su primer deceso.

Es importante señalar que más del 96% de las personas que perdieron la vida no estaban vacunadas contra el sarampión, señaló la Secretaría de Salud.

Las entidades que notificaron muertes fueron:

Chihuahua: 21

Jalisco: 3

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Exhortan a la población a vacunarse

La autoridad sanitaria informó que a la fecha en todo el país se han aplicado 18 millones 220 mil 877 vacunas contra esta enfermedad viral.

Por tanto, como parte de la estrategia nacional exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita en cualquier unidad médica del sector salud.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079, número en el cual, se brinda orientación gratuita.

¿Quiénes se deben vacunar?

La dependencia federal reiteró que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad en todo el país que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

jcp