Casos de dengue aumentan a 796 en el país; cinco estados en alerta

En México, el número de casos de dengue se incrementó a 796, debido a que en la última semana se confirmaron 128 pacientes con la enfermedad. Cabe señalar que en lo que va del año no se han registrado defunciones.

De acuerdo a datos del Panorama Epidemiológico del Dengue publicado por la Secretaría de Salud, en su informe, con corte al 16 de febrero, se expuso que el virus ya se extendió a 23 entidades.

Cinco estados en alerta, ¿cuál encabeza la lista?

Durante la semana epidemiológica número seis del año, el 81 por ciento de las personas que se contagiaron se concentró en cinco estados del país, encabezando la lista Sonora con 213.

Le siguieron:

Sinaloa con 160

Sinaloa con 160 Veracruz con 124

Tabasco con 103

Baja California Sur con 45

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las 23 entidades afectadas. De los 796 contagios confirmados, 457 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Cabe señalar que hasta el 16 de febrero, sólo 9 entidades no reportaron casos: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población que vive en las entidades donde hay casos de dengue a retirar basura y cacharros. Cuartoscuro

¿Cómo combatir el dengue?

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población que vive en las entidades donde hay casos de dengue a retirar basura y cacharros que acumulan agua para impedir la generación de criaderos del mosquito aedes aegypti que transmite el virus, por lo que enfatizó que la participación ciudadana es fundamental.

Para evitar las picaduras, la dependencia federal señaló que se pueden utilizar repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros.

fdm