¿Cuándo llegará la vacuna contra el dengue a México? Estos son los pasos que aún faltan

Cada año se registran entre 8 mil y 50 mil casos de dengue en México, con un saldo de 50 a más de 200 defunciones. Debido a que la enfermedad sigue siendo un grave problema de salud pública, el sistema de salud alista una nueva herramienta para combatirlo. Se trata de la vacuna Qdenga, que solo espera superar algunos pasos y filtros antes de ser aplicada a la población.

En marzo, la vacuna de la farmacéutica japonesa Takeda obtuvo su registro sanitario de Cofepris y posteriormente fue incorporado al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, pero su llegada al mercado mexicano se prevé para los primeros meses de 2027.

“Esperamos conclusión para pronto, de forma que el lanzamiento de la vacuna sea ya en los primeros meses del año próximo”, explicó en entrevista con Excélsior Eduardo de Gomensoro, director médico de Vacunas para América Latina de Takeda.

El registro sanitario fue autorizado por Cofepris en marzo de 2026 y, el 19 de agosto, el Consejo de Salubridad General aprobó su incorporación al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, paso necesario para que las instituciones públicas puedan considerarla entre sus opciones de adquisición.

Sin embargo, tener un registro sanitario y aparecer en el Compendio no significa que la vacuna ya pueda aplicarse dentro del sistema público.

¿Qué falta para que Qdenga llegue a México?

Eduardo De Gomensoro explicó que uno de los procedimientos pendientes corresponde al control analítico de la vacuna, parte del proceso que debe completarse antes de que los lotes puedan comercializarse en territorio mexicano.

Una vez cumplidos esos pasos, la disponibilidad comenzaría previsiblemente en el mercado privado, mientras las autoridades sanitarias continúan evaluando cómo podría incorporarse a una estrategia pública de vacunación contra el dengue.

La vacuna Qdenga podría llegar a México a inicios del próximo año Daniel DUARTE / AFP Grosby Group

El proceso ocurre después de que el propio Gobierno federal reconociera en junio que trabajaba en los criterios para determinar cómo utilizar la vacuna. Durante una conferencia de prensa, la Secretaría de Salud informó que Qdenga ya contaba con registro de Cofepris y que se analizaban los criterios para su aplicación.

La discusión no consiste únicamente en decidir si utilizarla, sino también a quiénes y en qué regiones vacunar primero.

De acuerdo con Takeda, la farmacéutica compartió con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) un modelo farmacoeconómico que combina información sobre la eficacia de la vacuna con la epidemiología del dengue en México, con el objetivo de aportar elementos para identificar las regiones y grupos en los que una eventual estrategia de vacunación tendría mayor impacto.

Hasta ahora, Cenaprece no ha informado públicamente sobre esta colaboración. En junio, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló únicamente que las autoridades trabajaban en “los criterios” para aplicar la vacuna contra el dengue.

El objetivo sería identificar las zonas donde iniciar la vacunación podría evitar un mayor número de casos, hospitalizaciones y complicaciones con los recursos disponibles.

“Las autoridades pueden definir muy bien la epidemia de cada región en México, dónde va a ser más benéfico empezar la vacunación para bajar más efectivamente y de una manera más costo efectiva”, señaló.

Por el momento, este trabajo descrito por Takeda no representa todavía el anuncio de un programa nacional de vacunación ni existe una lista oficial de estados o municipios donde vaya a comenzar su aplicación.

Niños de 10 a 14 años podrían ser el primer grupo

Uno de los escenarios que se encuentra sobre la mesa es comenzar con niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años en regiones con alta transmisión de dengue.

La estrategia tendría un antecedente directo en Brasil, primer país que incorporó Qdenga a su sistema público y que comenzó vacunando precisamente a este grupo de edad en municipios considerados prioritarios.

De Gomensoro explicó que la elección responde a la carga que el dengue produce en determinados grupos de edad y a la necesidad de concentrar inicialmente las dosis en las poblaciones donde puedan generar mayor beneficio.

La Organización Mundial de la Salud recomienda actualmente que Qdenga se introduzca en lugares con alta carga de dengue y alta intensidad de transmisión, principalmente en niños de entre 6 y 16 años, aunque señala que cada país debe definir la edad de aplicación de acuerdo con su epidemiología.

En México, el Gobierno federal ya había señalado que la intención es establecer criterios específicos de aplicación y no realizar una vacunación indiscriminada en todo el territorio.

La eventual llegada de Qdenga sumaría una herramienta a las estrategias que México utiliza actualmente contra el dengue, entre ellas el control del mosquito Aedes aegypti, la eliminación de criaderos y proyectos que utilizan mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia.

La vacuna no busca erradicar por sí sola la enfermedad, sino reducir el riesgo de dengue sintomático y, sobre todo, de hospitalizaciones y formas graves.

Por ahora, quienes encuentren Qdenga anunciada para su venta en México deben evitar adquirirla. Cofepris ha advertido que cualquier producto comercializado antes de su importación y liberación oficial no cuenta con garantías sobre su autenticidad, condiciones de transporte o conservación.