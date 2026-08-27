Vacuna contra el dengue entra al Compendio Nacional en México; ¿qué significa esto?

El Consejo de Salubridad General incluyó una vacuna tetravalente contra el dengue en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, de acuerdo con una actualización publicada el 19 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.

La indicación incluida en el Compendio es específica: la vacuna está contemplada para la prevención del dengue en personas de 10 a 14 años sin comorbilidades.

Sin embargo, la incorporación al Compendio no significa que ya haya iniciado una campaña nacional de vacunación contra el dengue, ni que cualquier persona pueda acudir de inmediato a una unidad pública para solicitarla.

El acuerdo publicado en el DOF no establece una fecha de inicio de aplicación, número de dosis que adquirirá el Gobierno federal ni las entidades donde eventualmente se implementará la estrategia.

¿Qué vacuna contra el dengue se incorporó en México?

El DOF registra el biológico como “vacuna tetravalente recombinante de virus vivos atenuados contra el dengue”, bajo la clave 020.000.6521.00.

Aunque el acuerdo no utiliza el nombre comercial en el encabezado, la descripción corresponde a TAK-003, vacuna desarrollada por Takeda y comercializada como Qdenga. La farmacéutica informó en marzo de 2026 que Cofepris aprobó su vacuna contra el dengue en México.

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La vacuna utiliza el serotipo DENV-2 como base genética e incorpora componentes diseñados para generar respuesta inmunitaria contra los cuatro serotipos del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

El esquema incluido en el Compendio mexicano consiste en dos dosis de 0.5 mililitros, administradas por vía subcutánea, preferentemente en la región del deltoides. La segunda dosis debe aplicarse tres meses después de la primera.

¿Quiénes podrán recibir la vacuna contra el dengue en México?

El Compendio establece como indicación el uso de la vacuna en personas de 10 a 14 años de edad sin comorbilidades.

Se trata de un rango más limitado que el recomendado de manera general por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda considerar TAK-003 en niños y adolescentes de 6 a 16 años que vivan en entornos con alta intensidad de transmisión del dengue, mediante un esquema de dos dosis con intervalo de tres meses.

La organización también plantea que la introducción de la vacuna puede realizarse de manera focalizada en regiones donde el dengue represente un problema importante de salud pública, en lugar de aplicarla necesariamente de forma uniforme en todo un país.

El acuerdo mexicano, por ahora, no detalla por qué se seleccionó específicamente el grupo de 10 a 14 años, ni cuáles entidades o municipios serían prioritarios para su eventual aplicación.

¿La vacuna contra el dengue ya estará disponible gratis?

La inclusión en el Compendio Nacional es importante porque este instrumento agrupa y codifica los medicamentos, vacunas y otros insumos utilizados por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El propio DOF señala que las instituciones públicas deben ajustarse al Compendio para los insumos que hayan aprobado seguridad, calidad y eficacia terapéutica.

En otras palabras, la incorporación abre la puerta para que el biológico forme parte de procesos públicos de adquisición, planeación y uso institucional.

Pero el acuerdo del DOF no anuncia por sí mismo una campaña de vacunación, ni establece que se aplicará de forma inmediata en IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Hasta el 27 de agosto de 2026, el Gobierno federal no ha anunciado públicamente, en las fuentes oficiales consultadas, la fecha de inicio de una eventual estrategia de vacunación con este biológico, la cantidad de dosis que se adquirirían o los estados donde se aplicaría primero.