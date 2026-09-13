Dengue cobra fuerza: triplica sus muertes y rebasa los 5 mil casos

Las muertes por dengue se triplicaron en lo que va del año, al pasar de siete a 26 decesos confirmados, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, la dependencia aclaró que este incremento no ocurrió durante la última semana, debido a que las defunciones son confirmadas y publicadas conforme sesiona el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia”, precisó la Secretaría de Salud.

En su informe “Panorama Epidemiológico del Dengue”, con corte al 7 de septiembre, la dependencia detalló que los 26 fallecimientos se registraron en 13 entidades del país.

Sonora concentra el mayor número de muertes, con cinco. Le siguen Veracruz y Tabasco, con tres decesos cada uno.

Del total de contagios, 54 por ciento correspondió a mujeres y 46 por ciento a hombres. Cuartoscuro

Contagios superan los 5 mil

Los casos de dengue también mantienen una tendencia ascendente durante la actual temporada de lluvias. En una sola semana se confirmaron 383 nuevos contagios, con lo que el acumulado en el país llegó a 5 mil 075 casos en lo que va del año.

La enfermedad viral tiene presencia en 29 entidades del territorio nacional y casi siete de cada 10 contagios —69 por ciento— se concentran en cinco estados.

Sonora encabeza la lista con mil 125 casos, seguido de:

Veracruz: 916 casos.

Veracruz: 916 casos. Tabasco: 620.

Sinaloa: 543.

Chiapas: 273.

Durante la semana epidemiológica número 35, de los 5 mil 075 pacientes confirmados, 2 mil 688 presentaron dengue con signos de alarma o dengue grave, lo que representa más de la mitad de los casos acumulados.

Del total de contagios, 54 por ciento correspondió a mujeres y 46 por ciento a hombres. La Secretaría de Salud señaló que, hasta el momento, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas son las únicas entidades que no han reportado casos de dengue.

El virus es transmitido principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti, cuya proliferación aumenta durante la temporada de lluvias.