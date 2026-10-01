Distribución de 20.5 millones de medicamentos a farmacias del ISSSTE en septiembre; Martí Batres

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que, durante el mes de septiembre, el organismo distribuyó 20.5 millones de medicamentos e insumos a las farmacias de las unidades.

Esta acción logró hacer que se mantenga el 97 por ciento de abasto en cada una de las farmacias.

“En el ISSSTE hemos mejorado mucho el abasto de medicamentos. Traemos un 97 por ciento de abasto de claves de medicamentos. Simplemente en septiembre distribuimos 20 millones de piezas de medicamentos a las distintas farmacias que tiene ISSSTE en el país”, informó en un video publicado en redes sociales.

Además, el director general del ISSSTE declaró que el Centro Nacional de Distribución (CENADI – BIRMEX), es el encargado de la distribución de productos e insumos que requieran las unidades médicas del Instituto

“Tenemos un Centro Nacional de Distribución, que le llamamos CENADI, y desde ahí salen rutas a casi 800 farmacias que tiene el ISSSTE en sus diversos hospitales y clínicas”, dijo.

Asimismo, explicó que, en este mismo periodo, el CENADI recibió 21.7 millones de piezas que se incorporaran al flujo permanente de suministro, lo que permite que se atiendan las necesidades de la derechohabiencia.