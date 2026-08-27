México acumula 4 mil 152 casos de dengue en 2026; Sonora encabeza lista

Al corte del 17 de agosto, 29 entidades reportaban pacientes con esta enfermedad viral, la cual es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se desarrolla en recipientes con agua estancada.

ENTIDADES MÁS AFECTADAS

La autoridad sanitaria expuso que el 72 por ciento de las personas que se contagiaron se concentró en cinco entidades.

Con mil 47 casos, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

Veracruz, con 726

Tabasco, con 546

Sinaloa, con 470

Quintana Roo, con 208

Durante la semana epidemiológica número 32, de los 4 mil 152 pacientes confirmados, 2 mil 237 fueron reportados con dengue con signos de alarma y dengue grave.

El 54 por ciento de estos casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 46 por ciento que se reportaron en hombres.

Hasta el momento, las tres entidades del país que se mantienen sin contagios son la Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

MUERTES POR DENGUE

Cabe señalar que desde el pasado mes de junio la cifra de fallecimientos por dengue no ha presentado cambios. Por tanto, el reporte se mantuvo en siete decesos, señaló la dependencia federal.

Las entidades que reportaron defunciones fueron:

Veracruz: 2

Tabasco: 1

Quintana Roo: 1

Michoacán: 1

Oaxaca: 1

Querétaro: 1

FORTALECEN PREVENCIÓN DEL DENGUE CON MÁS DE 210 MIL OVITRAMPAS

La Secretaría de Salud informó que, dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Dengue, se instalaron más de 210 mil ovitrampas en territorio nacional, con la finalidad de monitorear la densidad del mosquito Aedes aegypti, generar mapas de riesgo que permitan anticipar posibles brotes y dirigir de manera focalizada las acciones de control larvario.

Por lo anterior, aseguró que, gracias a las acciones de vigilancia epidemiológica, innovación tecnológica y participación comunitaria, el número de casos de dengue en lo que va de este año registró una disminución cercana al 80 por ciento con respecto a 2024.

Y dentro de las acciones de prevención, la autoridad federal reiteró el llamado a la población a sumarse a la campaña “Cinco pasos para eliminar criaderos”, que impulsa las siguientes acciones: lavar cubetas, voltear recipientes, tirar cacharros, cortar maleza y mantener patios limpios.