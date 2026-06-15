¿Te duelen las muelas del juicio? Estas señales indican que podría ser momento de extraerlas

Las muelas del juicio suelen aparecer entre los 17 y los 25 años y, para muchas personas, representan la última etapa en el desarrollo de la dentadura adulta. Sin embargo, su erupción no siempre ocurre sin complicaciones.

Dolor, inflamación, infecciones recurrentes e incluso daños en otros dientes son algunas de las razones por las que miles de personas acuden al odontólogo para valorar su extracción.

Aunque existe la creencia popular de que todas las muelas del juicio deben retirarse, los especialistas señalan que esto no siempre es necesario. La decisión depende de factores como su posición, el espacio disponible en la mandíbula y la presencia o ausencia de síntomas.

¿Cuándo se deben quitar las muelas del juicio? Canva

¿Cuándo se deben quitar las muelas del juicio?

De acuerdo con Mayo Clinic, las muelas del juicio pueden permanecer en la boca si están sanas, han erupcionado por completo, tienen una posición adecuada y es posible limpiarlas correctamente durante la higiene bucal diaria.

Sin embargo, cuando estos terceros molares quedan retenidos o impactados, es decir, atrapados parcial o totalmente debajo de la encía o del hueso, pueden provocar diversas complicaciones. En estos casos, los odontólogos suelen recomendar su extracción para evitar problemas mayores.

Entre las principales señales que pueden indicar la necesidad de una cirugía se encuentran:

Dolor constante en la parte posterior de la mandíbula

Inflamación o sensibilidad en las encías

Infecciones frecuentes

Dificultad para abrir la boca

Presión sobre los dientes vecinos

Formación de quistes alrededor de la pieza dental

Los especialistas advierten que, mientras más tiempo permanezca una muela impactada sin supervisión profesional, mayor será el riesgo de presentar complicaciones.

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Otros síntomas que alertan sobre problemas con las muelas del juicio

No todas las personas experimentan molestias cuando aparecen las muelas del juicio. Algunas incluso desconocen que las tienen hasta que una radiografía dental las detecta.

No obstante, cuando estos molares carecen de espacio suficiente para salir correctamente, pueden provocar síntomas que afectan la salud bucal y la calidad de vida.

Según Johns Hopkins Medicine, algunos de los síntomas más frecuentes son:

Dolor recurrente en la mandíbula

Inflamación de las encías

Sensibilidad al masticar

Hinchazón facial

Mal aliento persistente

Infecciones alrededor del diente

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) señala que las muelas parcialmente erupcionadas también favorecen la acumulación de bacterias y restos de comida, lo que incrementa el riesgo de caries y enfermedad periodontal.

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¿Es obligatorio quitar las muelas del juicio?

Los expertos coinciden en que una extracción solo debe realizarse cuando existe una razón clínica que la justifique. Las muelas del juicio que han erupcionado correctamente y no presentan enfermedad pueden mantenerse bajo vigilancia periódica sin necesidad de cirugía.

Mayo Clinic explica que muchos odontólogos prefieren controlar estas piezas mediante revisiones regulares y estudios de imagen antes de tomar una decisión definitiva.

Sin embargo, también existen casos en los que se recomienda una extracción preventiva, especialmente cuando las radiografías muestran que la posición del molar podría generar problemas futuros, como daños en dientes adyacentes o dificultades para mantener una adecuada higiene bucal.

La evaluación individual de cada paciente sigue siendo el factor más importante para determinar el tratamiento adecuado.

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¿Qué puede pasar si no te extraes las muelas del juicio a tiempo?

Ignorar una muela del juicio problemática puede derivar en consecuencias más serias de lo que muchas personas imaginan.

De acuerdo con Mayo Clinic, las complicaciones asociadas con los terceros molares impactados incluyen:

Infecciones recurrentes

Caries difíciles de tratar

Daño a dientes vecinos

Enfermedad de las encías

Formación de quistes

Reabsorción de raíces dentales cercanas

En casos poco frecuentes, los quistes pueden expandirse y afectar estructuras óseas de la mandíbula, por lo que los especialistas recomiendan acudir al dentista ante cualquier síntoma persistente.

La detección temprana permite tomar decisiones oportunas y evitar procedimientos más complejos en el futuro.

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A qué edad salen las muelas del juicio y cuándo es más fácil retirarlas

Las muelas del juicio suelen aparecer entre los 17 y los 25 años, aunque algunas personas nunca llegan a desarrollarlas.

Los especialistas consideran que, cuando la extracción es necesaria, suele resultar más sencilla durante la adolescencia tardía o al inicio de la adultez. Esto ocurre porque las raíces aún no completan su desarrollo y el hueso mandibular suele ser menos denso.

Mayo Clinic señala que estas condiciones favorecen una recuperación más rápida y reducen el riesgo de ciertas complicaciones postoperatorias.

Entre las molestias que pueden presentarse después de la cirugía se encuentran inflamación temporal, dolor moderado y, en algunos casos, alveolitis seca, una afección que ocurre cuando el coágulo sanguíneo que protege la herida se desprende antes de tiempo.

Por ello, seguir las indicaciones del especialista resulta fundamental para lograr una adecuada cicatrización.

Aunque el dolor suele ser el principal motivo para acudir al dentista, los expertos recomiendan realizar revisiones periódicas incluso cuando no existen molestias.

Una evaluación clínica acompañada de radiografías permite determinar la posición de las muelas del juicio y anticipar posibles complicaciones antes de que aparezcan síntomas.

La recomendación general es evitar la automedicación y consultar siempre a un profesional de la salud bucal para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado.