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No ignores estas señales: podrían indicar que el estrés está afectando tu salud

El estrés no solo impacta el estado de ánimo; también puede provocar síntomas físicos y cambios de comportamiento que impactan la salud. Reconocer las señales de alerta es clave para actuar a tiempo

Por: Vanessa Arteaga

Foto: Pixabay
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El estrés forma parte de la vida cotidiana. Las responsabilidades laborales, los estudios, los problemas económicos o las preocupaciones personales pueden generar una carga emocional que, con el tiempo, termina pasando factura al organismo.

Aunque muchas personas se acostumbran a vivir bajo presión, el cuerpo suele enviar señales cuando los niveles de estrés comienzan a ser excesivos. Identificarlas a tiempo puede ayudar a prevenir problemas de salud más serios.

Foto: Pixabay
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Síntomas físicos que no debes ignorar:

Cuando el estrés se mantiene durante largos periodos, es común que aparezcan molestias físicas aparentemente inexplicables. Entre las más frecuentes se encuentran:

  • Dolores de cabeza constantes.
  • Tensión muscular o molestias en cuello y espalda.
  • Fatiga persistente.
  • Dolor o presión en el pecho.
  • Problemas digestivos.
  • Alteraciones en el deseo sexual.
  • Dificultad para dormir.

El impacto también se refleja en las emociones:

No solo el cuerpo resiente el estrés. La salud mental y emocional también puede verse afectada con síntomas como:

  • Ansiedad.
  • Irritabilidad.
  • Sensación de estar abrumado.
  • Falta de concentración.
  • Problemas de memoria.
  • Cambios repentinos de humor.
  • Tristeza o síntomas relacionados con la depresión.

El estrés prolongado también puede modificar algunos hábitos cotidianos. Entre las señales más comunes destacan:

  • Comer más o menos de lo habitual.
  • Aislarse de familiares y amigos.
  • Reducir la actividad física.
  • Tener episodios frecuentes de enojo.
  • Incrementar el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias.
Foto: Pixabay
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¿Qué hacer para reducir el estrés?

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos que favorezcan el bienestar físico y emocional. Algunas estrategias que pueden ayudar son:

  • Realizar ejercicio de manera regular.
  • Practicar técnicas de relajación como meditación, respiración profunda o yoga.
  • Dormir las horas necesarias.
  • Mantener una alimentación equilibrada.
  • Dedicar tiempo a actividades recreativas y pasatiempos.
  • Compartir tiempo con familiares y amigos.
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¿Cuando es momento de buscar ayuda profesional?

Si los síntomas persisten a pesar de intentar controlar el estrés, lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud o un terapeuta. Un especialista puede ayudar a identificar las causas del problema y desarrollar herramientas para afrontarlo de manera saludable.

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