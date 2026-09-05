FOVISSSTE liquida adeudos de 326 mil acreditados y retomará la construcción de vivienda tras 34 años

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) perdonó adeudos, aplicó liquidaciones y brindó esquemas de apoyo financiero a un total de 326 mil derechohabientes cuyos créditos resultaban impagables. En un acto de entrega de 519 constancias de finiquito a beneficiarios de la Ciudad de México, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, garantizó la certeza patrimonial de las y los trabajadores: "Sus deudas están canceladas, sus deudas están terminadas. El FOVISSSTE se hizo para el trabajador, la trabajadora. Hoy se les entrega su vivienda. Eso es lo más importante de todo, ya son dueños de su vivienda a partir de este momento. Se trataba de rescatar al FOVISSSTE y se está logrando".

Al inicio de la administración federal, el diagnóstico de la cartera de crédito reveló que la mitad de las 800 mil financiaciones activas presentaban graves complicaciones administrativas e incrementos exorbitantes en los saldos. Sobre este diagnóstico y la atención pendiente para el resto de los afectados, Batres Guadarrama precisó los alcances del programa: "Encontramos que aquí, en FOVISSSTE, de los 800 mil créditos, 400 mil tenían problemas y muchos de ellos eran francamente impagables. En este momento se ha ayudado ya a poco más de 326 mil, o sea, nos quedan todavía 74 mil a los que vamos a ayudar también con condonaciones".

Además de los esquemas de reestructuración crediticia, el organismo asistencial alista un giro operativo para volver a edificar soluciones habitacionales de forma directa después de más de tres décadas de inactividad constructora. Respecto al plan que contempla la creación de 200 mil inmuebles residenciales en la República Mexicana, el titular del instituto destacó: "Después de 34 años, el Fondo retomará esta tarea con la edificación de 200 mil viviendas en todo el país, como parte de las acciones del Segundo Piso de la Cuarta Transformación", añadiendo que cada uno de los desarrollos habitacionales incorporará un establecimiento de la red SUPERISSSTE.

Esta nueva faceta institucional busca mitigar el rezago habitacional concentrándose de manera prioritaria en las familias y trabajadores con menor nivel de percepción salarial. Al respecto, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, fundamentó el retorno de la capacidad constructiva del organismo: "Recuperamos una atribución fundamental para que el precio de la vivienda sea asequible. Construir vivienda para sus trabajadores, que sea vivienda barata, segura, que esté habitable, que esté bien organizada. Esa es la tarea que acabamos de recobrar en semanas pasadas gracias a esta iniciativa de nuestra Presidenta".

Durante la jornada en la capital del país, las 519 cancelaciones de hipoteca beneficiaron a trabajadores residentes de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza. Sobre los montos cancelados a las familias mediante este esquema de bienestar social, Maldonado Meza detalló que la condonación alcanzó pasivos "de hasta un millón 200 mil pesos", garantizando el derecho a la vivienda adecuada que promueve el Gobierno de México.