Casos de dengue se duplican en México en tan sólo una semana

En una semana se duplicaron los casos de dengue en el país.

Al corte del 26 de enero se confirmaron 390 contagios debido a que en los últimos 7 días se contabilizaron 205 nuevos casos.

En contraste, en el reporte del pasado 19 de enero, la cifra total de pacientes se ubicaba en 185.

De acuerdo al Panorama Epidemiológico del Dengue, publicado por la Secretaría de Salud, esta enfermedad viral estuvo presente en 20 entidades del territorio nacional, y en lo que va del año no ha ocasionado ninguna defunción.

¿Qué entidades reportan más casos?

Hasta la semana epidemiológica número 3 de 2026, el 82% de las personas que se contagiaron de dengue se concentró en 5 estados.

Con 131 contagios, Sonora continuó encabezando la lista, tal como sucedió en los últimos meses del año pasado.

Le siguieron:

-Sinaloa con 77

-Veracruz con 54

-Tabasco con 44

-Baja California Sur con 15

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las entidades afectadas.

De los 390 contagios confirmados, 225 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

¿Cuál fue el comportamiento del dengue en 2025?

Durante el año pasado, nuestro país sumó 21 mil 981 contagios de dengue. A excepción de Tlaxcala y la Ciudad de México, el resto de las entidades del país reportaron casos.

Sumado a lo anterior, durante 2025 pasado se confirmó la muerte de un total de 85 personas a consecuencia de este virus, reportó la Secretaría de Salud.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad que es causada por un virus y se transmite a través de la picadura de un mosquito, el cual se localiza en regiones tropicales y también subtropicales Centroamérica, Sudamérica, pero también en donde hay agua estancada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se transmite de una persona a otra, debe de haber una picadura de mosquito de por medio, aunque éste insecto debe ser portador de la enfermedad.

Síntomas, tratamiento y complicaciones del dengue

El dengue se puede manifestar a través de tres formas diferentes:

Fiebre de dengue

Fiebre hemorrágica

Shock hemorrágico

Las últimas dos son complicaciones que pueden llevar a la muerte a la persona que lo padezca.

Para no confundir con otra enfermedad, es importante conocer los síntomas, que se pueden manifestar entre los primeros cuatro y 10 días a partir de la picadura del mosquito: Fiebre alta (arriba de 40° C), dolor de cabeza, dolores musculares, dolor en los huesos, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos, insomnio, dolor detrás de los ojos, glándulas inflamadas, sarpullido, comezón, falta de apetito, dolor abdominal

Los síntomas, cuando la enfermedad ya se agravó son:

Hemorragia

Convulsiones

Deshidratación

Ante la presencia de los primeros síntomas, es importante sospechar si se tuvo contacto con un mosquito y acudir de inmediato al doctor, pero nunca automedicarse.

El tratamiento dependerá de lo que recete el médico y recomiende, aunque es primordial mantenerse hidratado, descansar y no exponerse a más mosquitos que podrían picarte y transmitir la enfermedad a alguien más.

Las posibles complicaciones ocurren cuando aparece el dengue hemorrágico, que consiste en sangrados intensos no sólo internos, sino también externos.

La otra es el shock hemorrágico, que es cuando la sangre deja de fluir hacia los órganos, que de no actuar rápidamente, el paciente puede fallecer.

