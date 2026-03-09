Los medicamentos para bajar de peso podrían reducir el abuso de sustancias, revela un estudio

Un estudio comprueba que los medicamentos para bajar de peso y controlar la diabetes, conocidos como GLP-1, podrían prevenir el consumo de sustancias en las personas que siguen el tratamiento bajo supervisión médica.

La investigación revela que el fármaco no solo regula el azúcar, sino que interviene en los procesos químicos del deseo. Al comparar a los usuarios de estos tratamientos con quienes usan métodos tradicionales, se observa una resistencia mayor ante la formación de nuevas dependencias.

Los medicamentos para bajar de peso ayudan a prevenir adicciones. Canva

¿El uso de estos medicamentos reduce el riesgo de consumo de sustancias?

Los datos clínicos afirman que estas inyecciones construyen una protección para los pacientes. Durante un seguimiento de tres años, los usuarios desarrollan menos adicciones nuevas en comparación con otros grupos de control, lo que sugiere un efecto preventivo relevante.

Estos son los resultados registrados en el estudio publicado en BMJ:

Alcohol y tabaco: Existe una caída en la aparición de trastornos por el consumo de estas sustancias legales.

Existe una caída en la aparición de trastornos por el consumo de estas sustancias legales. Sustancias ilícitas: Disminuye el riesgo de dependencia a narcóticos potentes como la cocaína y los opioides.

Disminuye el riesgo de dependencia a narcóticos potentes como la cocaína y los opioides. Cannabis y sedantes: Se registra una reducción en la necesidad de usar marihuana, estimulantes o pastillas para dormir.

Los medicamentos para bajar de peso previenen adicciones a sustancias como el alcohol. Canva

¿Cómo actúan los medicamentos para bajar de peso en personas que tienen una adicción?



Para quienes ya enfrentan el reto de una adicción previa, estas medicinas funcionan como una herramienta de prevención. El fármaco viaja al cerebro e interviene en los circuitos de recompensa, donde calma el deseo urgente al reducir el pico de dopamina que habitualmente exigen las sustancias adictivas.

Menos crisis de urgencias: Las hospitalizaciones por complicaciones derivadas del consumo de sustancias se desploman.

Las hospitalizaciones por complicaciones derivadas del consumo de sustancias se desploman. Prevención de sobredosis: El peligro de sufrir una sobredosis fatal cae de forma significativa entre los usuarios.

El peligro de sufrir una sobredosis fatal cae de forma significativa entre los usuarios. Reducción de la mortalidad: Las muertes vinculadas con estas adicciones se reducen a la mitad, según el reporte médico mencionado.

El efecto es el mismo sin importar la condición de salud de los pacientes. Canva

¿Quiénes experimentan estos beneficios?

Uno de los hallazgos más relevantes es la naturaleza de este beneficio. La protección del fármaco se mantiene firme sin importar la condición física del paciente, lo que demuestra que la eficacia proviene de la biología misma de esta familia de compuestos químicos.

Estas son las características de tales efectos:

Diversidad total: El tratamiento funciona con la misma efectividad en hombres, mujeres y adultos de todas las edades.

El tratamiento funciona con la misma efectividad en hombres, mujeres y adultos de todas las edades. Cualquier peso corporal: El alivio frente a las adicciones se presenta tanto en personas con obesidad severa como en aquellas con un peso menor.

El alivio frente a las adicciones se presenta tanto en personas con obesidad severa como en aquellas con un peso menor. Múltiples opciones médicas: El efecto se observa en diversos productos como semaglutida, liraglutida o dulaglutida, ya que todos comparten el mismo mecanismo de acción.

Los medicamentos para bajar de peso también tienen un efecto en la salud mental. Canva

¿Los medicamentos para bajar de peso reducen los pensamientos suicidas?



Aunque reportes aislados sugirieron que estos tratamientos afectaban la estabilidad emocional, el estudio masivo descarta tales temores. Lejos de causar daño, las inyecciones protegen la salud mental de los pacientes que lidian con trastornos por uso de sustancias.

Menos pensamientos oscuros: Los pacientes muestran una caída en la ideación suicida y en los intentos de autolesión.

Los pacientes muestran una caída en la ideación suicida y en los intentos de autolesión. Protección a grupos frágiles: El alivio mental destaca en personas con problemas de adicciones, quienes poseen un riesgo mayor de depresión por naturaleza.

El alivio mental destaca en personas con problemas de adicciones, quienes poseen un riesgo mayor de depresión por naturaleza. Respaldo oficial: Los resultados coinciden con las evaluaciones de la Agencia Europea de Medicamentos, que descarta vínculos entre estos fármacos y deseos de daño propio.

Los agonistas del receptor de GLP-1 modulan la actividad en el núcleo accumbens, lo que reduce la liberación de dopamina asociada al consumo de alcohol y nicotina durante el tratamiento médico.