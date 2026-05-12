¿Hantavirus en México? Esto se sabe

El Gobierno de México encendió las alertas sanitarias tras la emisión de un aviso epidemiológico relacionado con un brote multinacional de hantavirus, detectado en un crucero que partió de Argentina con destino a Cabo Verde. Aunque las autoridades aseguraron que no existen casos confirmados en territorio mexicano, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) pidió reforzar la vigilancia ante el riesgo asociado a la movilidad internacional y la posible transmisión entre personas.

La alerta fue distribuida a hospitales, unidades de vigilancia epidemiológica y laboratorios públicos del país como parte de los protocolos preventivos del Sistema Nacional de Salud.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa a las autoridades

El hantavirus es una enfermedad viral zoonótica transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio puede ocurrir por contacto con orina, saliva o excremento de estos animales, así como por inhalación de partículas contaminadas en espacios cerrados.

En algunos casos específicos, como ocurre con la variante conocida como virus Andes (ANDV), también se ha documentado transmisión de persona a persona, una característica que ha generado preocupación internacional entre autoridades sanitarias.

El CONAVE explicó que la enfermedad puede provocar cuadros respiratorios graves y complicaciones potencialmente mortales si no se detecta y atiende de manera oportuna.

El aviso epidemiológico surge después de que autoridades internacionales detectaran un brote asociado a pasajeros de un crucero procedente de Sudamérica, situación que activó mecanismos de monitoreo regional.

México descarta casos, pero mantiene vigilancia estrecha

En el documento oficial, las autoridades sanitarias mexicanas precisaron que “hasta el momento no se han identificado casos en el país”.

Sin embargo, el organismo subrayó que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse activa debido al incremento de la movilidad internacional y al flujo constante de viajeros.

“La movilidad internacional, el tránsito aéreo global y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha”, advirtió el CONAVE.

La dependencia también retomó la evaluación de riesgo emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual considera que la probabilidad de propagación internacional y transmisión sostenida es actualmente baja.

Aun así, las autoridades mexicanas optaron por activar protocolos preventivos en todo el sistema hospitalario nacional.

Medidas antes casos de hantavirus. Ilustración realizada con una foto de AFP y datos de Excélsior Digital

Hospitales y laboratorios reciben protocolos especiales

El aviso epidemiológico fue dirigido a unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, además de integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Las autoridades instruyeron que cualquier caso sospechoso deberá notificarse de manera inmediata mediante el Sistema de Notificación Inmediata (NOTINMED) y el formato epidemiológico SUIVE-2.

También ordenaron que posibles pacientes permanezcan en áreas de aislamiento y que el personal médico utilice equipo de protección personal especializado.

El documento señala además que el diagnóstico confirmatorio únicamente podrá realizarse a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), organismo responsable de validar enfermedades emergentes y brotes infecciosos en México.

Las muestras clínicas deberán mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados durante su traslado, mientras que el seguimiento de contactos cercanos deberá extenderse durante 42 días en caso de confirmarse contagios.

Síntomas y riesgos asociados al hantavirus

Aunque los síntomas pueden variar según la cepa viral, especialistas advierten que el hantavirus suele iniciar con fiebre, dolores musculares, fatiga intensa y malestar general.

En etapas posteriores pueden aparecer complicaciones respiratorias severas, insuficiencia pulmonar y deterioro cardiovascular.

El virus ha sido históricamente asociado con zonas rurales o espacios donde existe contacto con roedores silvestres, aunque los recientes casos internacionales encendieron alertas por posibles escenarios de transmisión más amplios vinculados a viajes internacionales.

La alerta emitida por México ocurre en un contexto de creciente vigilancia sanitaria global tras los brotes recientes de enfermedades emergentes detectadas en rutas marítimas y aéreas internacionales.

Por ahora, las autoridades mexicanas insisten en que no existe motivo de alarma entre la población, pero sí consideran fundamental reforzar la detección temprana y la coordinación hospitalaria ante cualquier posible caso importado.

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