La ascendencia de los mexicanos influye en las mutaciones de un tipo de cáncer de piel: estudio

El melanoma acral es un cáncer de piel que en México presenta un comportamiento único. Al año se registran aproximadamente entre mil 500 y mil 750 casos de este tipo, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La genética y la ascendencia transforman por completo la agresividad con la que ataca esta enfermedad, según un estudio publicado en Nature y liderado por investigadores de la UNAM.

Este invasor no requiere de radiación solar para aparecer, lo que lo convierte en un enigma biológico que crece escondido de la vista. Se localiza casi siempre en las plantas de los pies, las palmas de las manos o debajo de las uñas, desafiando las creencias comunes sobre la prevención del cáncer de piel.

El melanoma acral se comporta de forma distinta en los mexicanos debido a la genética. Canva

¿Cuál es el vínculo de la ascendencia con el melanoma acral?

A diferencia de otras variantes, este tumor surge en quienes menos lo esperan. Su aparición en las extremidades ocurre sin previo aviso y su desarrollo se vincula con las raíces genéticas de la población. En México, el 90% de los pacientes analizados posee una ascendencia mayoritariamente indígena, factor que altera drásticamente el riesgo y la evolución de la masa maligna.

Los aspectos para entender su origen son:

Surge en las extremidades sin mostrar señales de advertencia tempranas. El sol no es el culpable: Los rayos UV no actúan como el detonante principal de esta afección.

Los rayos UV no actúan como el detonante principal de esta afección. Herencia indígena: La alta carga genética amerindia dicta la forma en que el cáncer evoluciona en el organismo.

La ascendencia genética de los mexicanos altera el desarrollo del este cáncer de piel. Canva

¿Quiénes son más propensos a desarrollar este cáncer?

Las poblaciones donde el melanoma acral representa la gran mayoría de los casos son aquellas de ascendencia no europea, lo que incluye a habitantes de América Latina, África y Asia. En México, por ejemplo, es el tipo de melanoma reportado con mayor frecuencia.

La búsqueda de respuestas revela que los fallos genéticos en la población mexicana son distintos a los registrados en el resto del mundo. Tras analizar el ADN de muestras tumorales y compararlas con tejido sano, se confirma que las alteraciones clásicas de la enfermedad son poco comunes en este grupo.

Los mexicanos carecen de las fallas genéticas tradicionales en un alto porcentaje. Solo el 40% presenta alteraciones comunes, lo que clasifica a la mayoría como portadores de tumores raros que no siguen los patrones de daño habituales.

Los descubrimientos de laboratorio revelan que:

Existe una ausencia notable de fallas en genes como BRAF o NRAS, que son típicos en otros cánceres de piel. Raíces europeas: Los pacientes con ascendencia europea presentan la mutación BRAF con más frecuencia.

Los pacientes con ascendencia europea presentan la mutación BRAF con más frecuencia. Un origen distinto: Estos tumores parecen nacer de una línea celular diferente a la observada en poblaciones extranjeras.

Los mexicanos sin raíces europeas son quienes presentan más problemas con el melanoma acral. Canva

¿Qué tipos de tumores predicen la gravedad del cáncer?

Identificar la huella del cáncer permite anticipar el comportamiento de la enfermedad una vez que se instala en la piel. La clasificación molecular del interior de estas masas predice si el paciente logrará recuperarse o si enfrentará una recaída.

Contar con mutaciones específicas resulta peligroso, pues eleva la probabilidad de que el mal regrese en un 66.7% en comparación con los tumores que no presentan estos fallos.

Los tres rostros predictivos del tumor son:

Presenta más defensas inmunes, lo que se traduce en un mejor diagnóstico y mayores tasas de supervivencia. Grupo 2 (Grave): Se caracteriza por células veloces y letales que provocan un 81.2% de recaídas.

Se caracteriza por células veloces y letales que provocan un 81.2% de recaídas. Grupo 3 (Medio): Muestra un riesgo moderado vinculado a procesos de respiración celular del tumor.

Con este hallazgo, es posible encontrar mejores tratamientos para la población mexicana. Canva

¿Qué significa este hallazgo para el tratamiento de la enfermedad?

La medicina diseñada para personas en otros países suele fallar al aplicarse en la población mexicana debido a la herencia biológica. El estudio explica por qué los fármacos extranjeros no logran los resultados esperados: los tumores locales carecen de los daños genéticos que esos medicamentos intentan atacar.

Existe una necesidad de incluir a más poblaciones latinas en la ciencia, ya que actualmente representan apenas el 1% en las bases de datos sobre cáncer a nivel mundial.

El futuro clínico se resume en estos puntos:

Terapias inefectivas: Las medicinas actuales no empatan con la genética de los pacientes mexicanos.

Las medicinas actuales no empatan con la genética de los pacientes mexicanos. Medicina a la medida: Resulta necesario desarrollar ensayos clínicos pensados específicamente para la población latina.

Resulta necesario desarrollar ensayos clínicos pensados específicamente para la población latina. La esperanza del conocimiento: Entender el tumor abre la puerta al diseño de tratamientos que realmente funcionen.

El melanoma acral en México se vincula a una ascendencia de raíces indígenas del 90%, presentando una ausencia de mutaciones BRAF/NRAS en la mayoría de los casos. La identificación de estos perfiles moleculares propios permite desarrollar tratamientos con mayor precisión.