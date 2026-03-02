¿Cómo entender la pirámide alimenticia de EU? Una experta explica las recomendaciones

En enero, Estados Unidos modificó el panorama de la nutrición mundial al presentar su nueva guía alimentaria. La intención declarada era promover el regreso de la "comida real" a la mesa, aunque la propuesta ha generado diversas opiniones entre los especialistas del sector.

Para entender este cambio, la experta en nutrición Fernanda Martins, con maestría en Salud Pública por la Universidad de São Paulo (USP), comentó en entrevista algunas consideraciones respecto a la nueva pirámide alimenticia.

El documento fomenta el consumo de lácteos enteros y ciertas proteínas, lo que genera dudas sobre la aplicación práctica de estas recomendaciones. La estrategia más segura ante este escenario es aprender a interpretar correctamente el etiquetado frontal de los productos.

Con la pirámide alimenticia se podrían interpretar que deben comerse más proteínas. Canva

¿Por qué la nueva estructura alimenticia genera debate?

La experta en nutrición mencionó que el comité oficial no integró la totalidad del reporte científico previo en la versión final. En su lugar, se redactó un documento que sustituye el gráfico de "Mi Plato" por una pirámide invertida que puede resultar compleja de interpretar para el público general.

Martins señala que la pirámide no refleja con exactitud las recomendaciones detalladas en el texto de la guía. De acuerdo con observaciones vinculadas a la Universidad de Arizona, los granos enteros, antes considerados fundamentales, quedaron relegados a la sección más estrecha, lo que sugiere erróneamente que su ingesta debe ser mínima.

Estos son algunos factores que han sido señalados por los analistas:

Diseño gráfico particular: La inversión de las jerarquías tradicionales puede confundir las prioridades de consumo diario.

La inversión de las jerarquías tradicionales puede confundir las prioridades de consumo diario. Contradicción en las raciones: Las especificaciones del texto oficial no siempre coinciden con la representación visual del dibujo.

La guía publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos en EU (HHS) recomienda aumentar la ingesta de proteínas a un rango de entre 1.2 y 1.6 gramos por kilo de peso al día, incluyendo carnes y lácteos enteros.

Los vegetales y granos integrales pueden consumirse en porciones de dos a cuatro veces al día. Esta pauta busca mantener el límite histórico de grasas saturadas por debajo del 10% de las calorías totales, aunque la imagen de la pirámide parece indicar algo distinto.

La ilustración coloca a los cereales integrales en la punta más estrecha, lo que proyecta la idea de que deben ingerirse en cantidades pequeñas, a pesar de que el contenido escrito fomenta su consumo cotidiano.

La pirámide deja alimentos saludables en la punta más estrecha, lo que causa confusión. HHS

El incremento de proteínas y sus implicaciones

La guía elevó la cuota de proteína de forma drástica, pasando de 0.8 a 1.6 gramos por kilo de peso. El problema central no es solo la cantidad, sino que prioriza carnes rojas y lácteos con toda su grasa.

Romper el límite seguro es fácil. Si sigues el ícono gráfico "vas a consumir mucho más grasas saturadas de la recomendación", rebasando el tope máximo del 10% diario de calorías.

El consumo incrementado de carne o leche entera podría traer más grasa saturada





La especialista señala que este incremento es especialmente delicado para quienes ya viven con problemas de salud crónicos, como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiacas.

Además, explicó que cualquier persona sin estas complicaciones tendrían que acudir con un especialista si planean hacer cambios en la dieta.

Para mantener un consumo de proteínas saludable es mejor leer la guía en lugar de basarse en la pirámide. Canva

¿Hay ambigüedad respecto a los alimentos ultraprocesados en la nueva guía?



El manual promueve la ingesta de alimentos naturales, pero evita emplear el término científico "ultraprocesados". En su lugar, utiliza la categoría de "altamente procesados", una etiqueta que no distingue con claridad entre un proceso industrial complejo y una preparación doméstica.

Una papa frita hecha en casa puede ser considerada altamente procesada

Estas son algunas razones por las que existe una ambigüedad:

Definición poco clara: No separa los procesos industriales a gran escala de la cocina artesanal o familiar.

No separa los procesos industriales a gran escala de la cocina artesanal o familiar. Falta de detalle en aditivos: Es necesario ofrecer información más precisa sobre cuáles añadidos son seguros y cuáles podrían ser menos recomendables para la salud.

La ambigüedad sobre los alimentos ultraprocesados también ha causado confusiones. Canva

¿Cómo mantener una buena alimentación?



La recomendación es no seguir el dibujo de forma literal. Lo ideal es concentrarse en el etiquetado frontal para conocer los excesos de sodio o grasas. La salud depende de mirar la calidad de lo que se compra. Martins concluye con una reflexión:

“Vigilar siempre calidad nutricional, porción y frecuencia de consumo





Además, la experta en nutrición sugiere algunas recomendaciones para mantener una alimentación saludable:

Análisis crítico de la pirámide: Evitar basar las raciones únicamente en el gráfico visual para prevenir errores en las cantidades.

Evitar basar las raciones únicamente en el gráfico visual para prevenir errores en las cantidades. Uso del etiquetado: Apoyarse en modelos de etiquetas claros, como los utilizados en Canadá o México, para tomar decisiones informadas.

Apoyarse en modelos de etiquetas claros, como los utilizados en Canadá o México, para tomar decisiones informadas. Priorizar la diversidad: Buscar platos reales, variados y que sean sostenibles a largo plazo.

La evidencia sugiere que favorecer carnes rojas y lácteos enteros de forma desmedida puede elevar los marcadores de inflamación. Por ello, el uso del etiquetado frontal permanece como la salvaguardia más efectiva para el consumidor.