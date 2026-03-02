Beber té con frecuencia podría favorecer la salud a largo plazo, revela un estudio

Beber té podría estar relacionado con beneficios para la salud a largo plazo. Lejos de ser una moda pasajera, la ciencia confirma que una taza diaria transforma el funcionamiento del organismo y la mente.

El hábito de incluir estas hojas en la rutina protege el cuerpo contra el desgaste del tiempo. Los antioxidantes presentes en la planta intervienen en procesos celulares que, de otro modo, podrían causar problemas de salud.

El té ayuda a prevenir problemas de salud a largo plazo. Canva

¿Por qué el consumo de té protege la salud a largo plazo?

El consumo regular de esta infusión alarga la esperanza de vida debido a la presencia de antioxidantes. Un par de tazas al día bastan para generar cambios positivos en la respuesta del cuerpo ante el deterioro natural.

Así ayuda el té a proteger el bienestar, de acuerdo con los resultados del estudio publicado en Beverage Plant Research:

Menor mortalidad: La ingesta constante disminuye el riesgo de muerte general al proteger las células del daño oxidativo acumulado.

La ingesta constante disminuye el riesgo de muerte general al proteger las células del daño oxidativo acumulado. Escudo cognitivo: Los aminoácidos de las hojas resguardan el cerebro, lo que mejora la memoria y ayuda a prevenir el avance de padecimientos como el Alzheimer.

Los aminoácidos de las hojas resguardan el cerebro, lo que mejora la memoria y ayuda a prevenir el avance de padecimientos como el Alzheimer. Fuerza muscular: En adultos mayores, esta bebida ayuda a evitar la pérdida de masa y mantiene la firmeza de los músculos por más tiempo.

El té previene enfermedades como la diabetes. Canva

¿Qué tipo de enfermedades crónicas previene el consumo de té?



Esta infusión actúa como un guardián del organismo frente a padecimientos de larga duración. Su presencia en la dieta establece una barrera de prevención que puede durar a lo largo de la vida.

Males cardíacos: Previene infartos y afecciones cardiovasculares, siendo este uno de los beneficios con mayor respaldo científico a nivel mundial.

Previene infartos y afecciones cardiovasculares, siendo este uno de los beneficios con mayor respaldo científico a nivel mundial. Obesidad y diabetes: Facilita la pérdida de grasa corporal y ayuda a regular el ritmo metabólico, lo que reduce la incidencia de la diabetes tipo 2.

Facilita la pérdida de grasa corporal y ayuda a regular el ritmo metabólico, lo que reduce la incidencia de la diabetes tipo 2. Cáncer: Los antioxidantes disminuyen la probabilidad de desarrollar tumores en el colon, los pulmones y la cavidad oral.

El té verde mantiene saludable el flujo de la sangre. Canva

¿Beneficia el té verde a la sangre y la circulación?

Los beneficios del té verde ocurren directamente en el torrente sanguíneo. Sus compuestos viajan por las venas mientras sanan el sistema circulatorio, optimizando el transporte de nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo.

Colesterol bajo control: Bloquea la absorción de grasas perjudiciales y limpia las arterias, mejorando el perfil de lípidos de manera eficaz.

Bloquea la absorción de grasas perjudiciales y limpia las arterias, mejorando el perfil de lípidos de manera eficaz. Presión arterial: Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejora la dilatación de las venas, lo que facilita el flujo y previene la hipertensión.

Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejora la dilatación de las venas, lo que facilita el flujo y previene la hipertensión. Sangre sin inflamación: Reduce los marcadores de inflamación y los niveles de ácido úrico, protegiendo el sistema cardiovascular de agresiones internas.

Los tés embotellados no funcionan igual que los preparados en casa. Canva

¿Tienen las bebidas de té embotelladas el mismo efecto?

Las versiones industriales disponibles en tiendas suelen sacrificar las propiedades naturales de la planta. El procesamiento masivo altera la composición química de la bebida, lo que anula sus ventajas originales.

Pérdida de nutrientes: El calor extremo utilizado para esterilizar los envases destruye los antioxidantes principales de la hoja.

El calor extremo utilizado para esterilizar los envases destruye los antioxidantes principales de la hoja. Exceso de azúcares: El contenido de jarabe de maíz o azúcares refinados promueve la obesidad y la diabetes, lo que contradice el propósito saludable de la infusión.

El contenido de jarabe de maíz o azúcares refinados promueve la obesidad y la diabetes, lo que contradice el propósito saludable de la infusión. Aditivos artificiales: Los saborizantes y edulcorantes dañan la flora intestinal y pueden inducir resistencia a la insulina.

El consumo de té verde y negro reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en un 20% debido a su alta concentración de catequinas y teaflavinas. Preparar la infusión de forma artesanal prolonga la salud celular y asegura el aprovechamiento de todos sus nutrientes.