¿Puedo vacunarme contra el sarampión si tengo gripe o tos?

Ante el brote de sarampión, es importante saber si es posible recibir la vacuna pese a presentar síntomas de gripe o tos. Verificar que la persona se encuentre en condiciones adecuadas para la aplicación ayuda a que el sistema inmunitario responda con eficacia.

Comprender cómo responde el sistema inmunitario ante infecciones leves permite tomar decisiones informadas en materia de prevención. No obstante, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de recibir la inyección.

Tener gripa y tos podría generar dudas sobre si es prudente recibir la vacuna contra el sarampión. Canva

¿Puedo recibir la vacuna contra el sarampión si tengo gripe y tos?



Tener gripe o experimentar malestar general leve no impide recibir la vacuna contra el sarampión. La evidencia científica explica que el organismo procesa la dosis adecuadamente mientras gestiona complicaciones menores de salud.

La medicina indica que las enfermedades leves no sobrecargan la capacidad inmunológica. La vacuna contra el sarampión funciona sin problemas aunque una persona tenga los siguientes problemas leves, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC):

Resfriados y escurrimiento: Si el paciente solo usa un pañuelo ocasional, puede recibir la dosis.

Tos leve o alergias: Mientras no exista dificultad respiratoria grave, la vacunación procede.

Infecciones de oído: Aunque resulten molestas, no interfieren con la respuesta inmune buscada.

Diarrea leve: Sin deshidratación ni malestar general severo, es totalmente seguro vacunarse.

Una tos o los síntomas leves de gripe no interfieren con la vacuna contra el sarampión. Canva

¿Por qué no es recomendable vacunarse contra el sarampión si tengo fiebre?

Aunque la gripe y la tos permiten que el biológico surta efecto, la presencia de fiebre cambia el escenario. Este síntoma funciona como una señal de que el organismo libra una batalla intensa contra una infección activa; en tales casos, la prudencia dicta posponer la cita.

Se busca descartar si una elevación térmica posterior es consecuencia de la vacuna o de la patología previa. Un cuerpo debilitado por una infección severa necesita concentrar su energía en sanar antes de procesar el biológico.

Es recomendable aguardar para recibir la inyección ante cuadros febriles por estas razones, según los CDC y el Sistema de Salud Pública del Reino Unido (NHS):

Confusiones clínicas: La vacuna puede causar fiebre leve; presentarla previamente dificulta identificar su origen real.

La vacuna puede causar fiebre leve; presentarla previamente dificulta identificar su origen real. Recuperación total: Procesos como la neumonía exigen que el sistema descanse antes de la inmunización.

Procesos como la neumonía exigen que el sistema descanse antes de la inmunización. Protección del entorno: Acudir con enfermedades contagiosas activas expone a otros usuarios y al personal en la clínica.

Si una persona tiene fiebre, es mejor posponer la vacuna contra el sarampión. Canva

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

El biológico utiliza virus vivos atenuados, lo que lo hace incompatible con individuos que presentan condiciones de salud delicadas. Identificar a estos grupos evita reacciones adversas graves tras la administración.

Si un paciente pertenece a estas categorías, el médico debe buscar estrategias alternativas de resguardo. La seguridad del individuo es prioritaria antes de iniciar cualquier esquema de vacunación.

Estas son las personas que deben posponer o evitar la vacuna, según las fuentes mencionadas:

Mujeres embarazadas : El riesgo teórico para el feto prohíbe su aplicación durante la gestación.

Alergias graves : Contraindicada si existió anafilaxia a la neomicina, gelatina o dosis previas.

Sistemas comprometidos : Personas con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cáncer o bajo quimioterapia no deben recibirla.

(VIH), cáncer o bajo quimioterapia no deben recibirla. Transfusiones recientes : Quienes recibieron hemoderivados deben esperar tiempos específicos.

Tuberculosis activa: Si el padecimiento no tiene tratamiento, se debe posponer la inyección.

La vacuna contra el sarampión es gratis y está disponible en los centros de vacunación. Canva

¿Dónde recibir la vacuna contra el sarampión?



El acceso al biológico contra el sarampión es amplio para evitar dificultades en la búsqueda de dosis. El sistema de salud dispone de puntos estratégicos en casi todas las comunidades para facilitar el registro de los ciudadanos.

Estos son los sitios donde se encuentra disponible la vacuna:

Se han instalado puntos estratégicos en horarios establecidos para facilitar el acces o a quienes no pueden ir a una clínica.

En la página oficial “¿ Dónde me vacuno ?”, se pueden consultar los puntos de vacunación más cercanos.

Dónde me vacuno Si se requiere atención más específica, llamar al 079 es una buena opción para ubicar los puntos de vacunación.

Completar el esquema de vacunación SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) garantiza una inmunidad de hasta el 99% tras la segunda dosis, reduciendo drásticamente el riesgo de complicaciones graves como la neumonía y la encefalitis.