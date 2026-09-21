Durante años, la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer se concentró principalmente en el cerebro. Sin embargo, nuevos estudios comienzan a ampliar esta perspectiva y apuntan hacia una posible relación entre el riesgo de desarrollar esta enfermedad y procesos que ocurren en otras partes del organismo.

Una investigación reciente encontró señales genéticas asociadas con el Alzheimer en tejidos periféricos, incluidos órganos que funcionan como barreras frente al ambiente, así como en células del sistema inmunitario. Entre los tejidos identificados aparecen el intestino, los pulmones y la piel.

El hallazgo no significa que una inflamación en cualquiera de estos órganos provoque Alzheimer ni demuestra que la enfermedad comience fuera del cerebro. Se trata de evidencia que abre una nueva línea de investigación sobre la interacción entre el sistema inmunitario, la inflamación y la salud cerebral.

Alzheimer: inflamación en piel, pulmones e intestino podría estar relacionada Canva

¿El Alzheimer podría comenzar fuera del cerebro? Esto revela el nuevo estudio

Un trabajo publicado en MedRxiv, analizó la arquitectura genética del Alzheimer en tejidos y células procedentes de tejidos periféricos y regiones cerebrales.

Los investigadores encontraron un enriquecimiento de factores genéticos relacionados con la enfermedad en tejidos periféricos con funciones inmunitarias, metabólicas y de barrera.

Las señales más importantes aparecieron en distintas poblaciones de células inmunitarias, así como en células intestinales, pulmonares y de otros tejidos.

El análisis resulta relevante porque parte del riesgo genético del Alzheimer no parece limitarse a los mecanismos propios del cerebro. Los autores señalan que estos resultados amplían el modelo de investigación de la enfermedad hacia mecanismos periféricos.

El pulmón destacó como uno de los tejidos con señales relevantes. Su función como barrera inmunológica y su contacto constante con partículas, microorganismos y contaminantes podrían convertirlo en un punto de interés para estudiar la relación entre factores ambientales, respuesta inmunitaria y neurodegeneración.

Aun así, el estudio debe interpretarse con cautela. Se trata de una prepublicación, por lo que sus resultados todavía requieren validación independiente. Además, identificar una asociación genética en un tejido no demuestra que ese órgano sea el origen del Alzheimer.

Alzheimer: inflamación en piel, pulmones e intestino podría estar relacionada Canva

¿Qué tienen que ver la piel, los pulmones y el intestino con el Alzheimer?

La conexión entre estos órganos y el cerebro puede encontrarse en una función que comparten: forman parte de las principales barreras del organismo y mantienen una interacción constante con el sistema inmunitario.

La piel constituye una barrera frente al exterior. Los pulmones están expuestos al aire, partículas y microorganismos, mientras que el intestino mantiene contacto permanente con los alimentos y una enorme comunidad de microorganismos.

En estos sitios existen células capaces de reconocer amenazas y activar respuestas inmunitarias. Por esta razón, los científicos estudian si las alteraciones prolongadas de estas respuestas pueden producir señales que afecten a otros órganos.

El nuevo análisis genético encontró un enriquecimiento de riesgo de Alzheimer en tejidos con funciones inmunitarias y de barrera. Además del intestino y los pulmones, los investigadores identificaron señales en otros tejidos periféricos, lo que apunta hacia una arquitectura más amplia de la enfermedad.

Así, en lugar de estudiar únicamente qué ocurre dentro del cerebro, los investigadores también buscan determinar si algunos procesos que suceden en el resto del organismo pueden modificar el entorno en el que funciona el sistema nervioso.

Sin embargo, una persona con dermatitis, una infección respiratoria o un problema intestinal no necesariamente tiene un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer por esa razón. La investigación actual estudia mecanismos biológicos y asociaciones poblacionales, no diagnósticos individuales.

Alzheimer: inflamación en piel, pulmones e intestino podría estar relacionada Canva

Inflamación crónica: la conexión que podría afectar al cerebro

La inflamación es una respuesta natural del organismo. Cuando aparece una infección o una lesión, el sistema inmunitario activa mecanismos para combatir el problema y reparar los tejidos.

El inconveniente surge cuando determinadas señales inflamatorias permanecen activas durante periodos prolongados. En el cerebro, las células inmunitarias conocidas como microglía cumplen funciones de vigilancia y eliminación de desechos, pero una activación persistente puede contribuir a procesos relacionados con la neuroinflamación.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos explica que las investigaciones actuales estudian cómo la inflamación y la actividad de las células inmunitarias pueden participar en la enfermedad de Alzheimer.

La relación también se investiga desde fuera del sistema nervioso. Los investigadores estudiaron la relación entre inflamación, estructuras cerebrales y el sistema glinfático, una vía relacionada con la eliminación de sustancias de desecho del cerebro.

Los resultados encontraron asociaciones entre determinados indicadores de inflamación periférica, alteraciones del sistema glinfático y características relacionadas con el deterioro cognitivo.

Estos datos aportan una pieza adicional a la investigación, pero tampoco prueban que la inflamación corporal sea la causa del Alzheimer. La relación puede ser mucho más compleja y todavía se necesitan estudios que permitan determinar qué mecanismos aparecen primero.

Alzheimer: inflamación en piel, pulmones e intestino podría estar relacionada Canva

Intestino y Alzheimer: ¿qué papel juega la microbiota?

En el aparato digestivo viven billones de microorganismos, entre ellos bacterias, virus y hongos. El conjunto recibe el nombre de microbiota intestinal y participa en funciones como la digestión, el metabolismo y la regulación del sistema inmunitario.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento señala que los microorganismos intestinales producen sustancias que pueden influir en la función cerebral. Esta comunicación forma parte del llamado eje intestino-cerebro, una red en la que intervienen señales nerviosas, inmunitarias y químicas.

La investigación también estudia qué ocurre cuando cambia la composición de la microbiota. Algunas bacterias intestinales producen ácidos grasos de cadena corta y otras sustancias que intervienen en procesos metabólicos e inmunitarios. Los investigadores analizan si las alteraciones en estos compuestos pueden modificar la inflamación y, posteriormente, influir sobre el cerebro.

El NIA también financia investigaciones para conocer cómo cambian las comunidades de microorganismos intestinales durante las diferentes etapas del Alzheimer y si determinados patrones de microbiota pueden relacionarse con el envejecimiento cerebral.

Alzheimer: inflamación en piel, pulmones e intestino podría estar relacionada Canva

¿La inflamación en el cuerpo puede prevenirse para reducir el riesgo de Alzheimer?

Los nuevos hallazgos no significan que exista una estrategia específica para eliminar la inflamación corporal y evitar el Alzheimer.

La enfermedad tiene múltiples factores asociados y la edad continúa como uno de los principales factores de riesgo. También intervienen componentes genéticos, cardiovasculares, metabólicos y ambientales.

La Organización Mundial de la Salud recomienda prestar atención a hábitos saludables, controlar enfermedades relacionadas con un mayor riesgo de demencia y reducir determinados factores ambientales.

Esta perspectiva coincide con la idea de que la salud cerebral no depende exclusivamente de lo que ocurre dentro del cerebro.

La investigación sobre inflamación periférica podría ayudar a identificar nuevos mecanismos relacionados con el Alzheimer y, en el futuro, posibles objetivos terapéuticos. Sin embargo, esos tratamientos todavía forman parte del campo de investigación.

Por ahora, estos estudios plantean que el Alzheimer puede involucrar una red biológica más amplia de lo que se pensaba. El sistema inmunitario, el intestino, los pulmones, la piel y otros tejidos podrían formar parte de esa interacción.

La pregunta que queda abierta es una de las más importantes: ¿qué ocurre primero? Los científicos todavía necesitan determinar si algunas alteraciones inflamatorias contribuyen al desarrollo del Alzheimer, si aparecen como consecuencia de la enfermedad o si ambas situaciones pueden ocurrir al mismo tiempo.

Comprender esta relación podría aportar nuevas pistas sobre los mecanismos que participan en el deterioro cognitivo y abrir líneas de investigación para futuras estrategias de prevención y tratamiento.