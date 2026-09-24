Estudio revela que elefantes de Kenia usan plantas medicinales para curarse y tratar a sus crías

Una nueva investigación desarrollada en las faldas del Monte Elgon, en la frontera entre Kenia y Uganda, ha revelado evidencia sobre cómo la población local de elefantes —famosa por adentrarse en cuevas para extraer minerales— podría estar utilizando una vegetación específica que les permite automedicarse.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, fue liderado por el Dr. Fabien Schultz del Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine y la Dra. Elodie Freymann de la Universidad de Brown, en colaboración con la organización Mount Elgon Foundation.

La ayuda de guías ancestrales y personas locales, la investigación documentó el uso de 35 especies de plantas y cuatro tipos de tierra que los elefantes consumen cuando presentan signos de enfermedad. De ellas, 25 plantas cuentan con propiedades terapéuticas reconocidas por la medicina tradicional humana, mientras que nueve de las diez más citadas poseen actividad farmacológica comprobada por la ciencia.

Uno de los datos interesantes es que se descubrió que las madres elefantes preparan una planta conocida como Angurweet para dársela a sus crías para remediar malestares estomacales.

La relevancia del estudio abre la puerta a futuras investigaciones sobre las capacidades farmacéuticas del ecosistema del Monte Elgon y lo importante que es su protección.

Respecto al valor de este trabajo conjunto, el Dr. Fabien Schultz destacó:

"El conocimiento local nos ha dado un mapa. Ahora queremos seguir a los elefantes e investigar si seleccionan plantas particulares en contextos de salud específicos, y si esas plantas tienen una actividad biológica relevante".

Por su parte, la Dra. Elodie Freymann reflexionó sobre la importancia de preservar estas "farmacias naturales" frente a la deforestación y la pérdida de biodiversidad:

"Esto demuestra lo entrelazadas que están nuestras medicinas con el mundo no humano. Es una ventaja mutua proteger estos bosques y mantener cerca estas farmacias naturales el tiempo suficiente para que podamos descubrir nuevos productos que podrían salvarnos en el futuro".