Un simple pinchazo en el brazo promete cambiar el rumbo de la memoria y la salud neurológica. La FDA autorizó la prueba de sangre de Roche y Eli Lilly para identificar indicios de alzhéimer en adultos con deterioro cognitivo.

Los datos de la validación clínica, respaldados por investigaciones publicadas en la revista médica Alzheimer's & Dementia, confirman que medir los niveles de la proteína pTau217 en plasma permite detectar la acumulación de placas amiloides de forma fiable y accesible.

La FDA autoriza la prueba de sangre de Roche y Eli Lilly para identificar indicios de Alzhéimer Canva

¿En qué consiste la nueva prueba de sangre Elecsys pTau217?

Elecsys pTau217 es un inmunoensayo cuantitativo de biomarcador único diseñado para evaluar la patología amiloide mediante una muestra sanguínea. Ayuda a determinar la probabilidad de presentar alteraciones cerebrales vinculadas a la enfermedad.

Esta innovación clínica desarrollada por Roche en alianza con Eli Lilly mide con alta precisión la proteína tau fosforilada en la posición 217. El análisis arroja resultados positivos, negativos o intermedios. De este modo, permite confirmar o descartar la acumulación amiloide tanto en la atención primaria como en centros especializados

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¿Por qué este análisis revolucionará el diagnóstico del alzhéimer?

El procedimiento evita someter al paciente a punciones lumbares dolorosas o tomografías PET de alto costo económico. Simplifica las evaluaciones médicas rutinarias facilitando respuestas rápidas y oportunas.

Tradicionalmente, confirmar la presencia de amiloide requería pruebas invasivas, costosas y con poca disponibilidad. Esta prueba de sangre se integra en más de 4.500 analizadores de laboratorio Roche ya instalados. La infraestructura existente amplía el acceso diagnóstico en comunidades donde antes resultaba sumamente complejo.

¿A quiénes está dirigida esta evaluación médica de la FDA?

Está destinada a adultos de 55 años o más que presenten síntomas o sospechas clínicas de deterioro cognitivo leve. Es un apoyo valioso para el médico tratante.

No está pensada como una prueba de detección masiva para personas asintomáticas o sin pérdida de memoria. Su función principal es integrarse al expediente clínico. Funciona como complemento de las pruebas cognitivas para orientar el diagnóstico de forma acertada.

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¿Sustituye esta prueba a los exámenes clínicos tradicionales?

No actúa como un diagnóstico independiente, sino como una herramienta complementaria dentro del proceso médico integral. Los especialistas interpretan el resultado junto al historial del paciente.

Si la prueba resulta positiva, el médico puede tomar decisiones fundamentadas sobre nuevos tratamientos farmacológicos. Si arroja un resultado negativo, se descarta rápidamente la causa amiloide. Esto permite investigar otros orígenes tratables del deterioro de la memoria.

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¿Cuándo estará disponible para los pacientes?

Grandes redes de laboratorios clínicos como Quest Diagnostics y Labcorp han iniciado la incorporación del examen a sus catálogos. La disponibilidad aumentará gradualmente a nivel nacional. La amplia compatibilidad del reactivo con los equipos cobas de Roche acelera la adopción en clínicas y hospitales.

Los pacientes pueden consultar con sus neurólogos o médicos de cabecera sobre la viabilidad de solicitar este estudio. El avance de los biomarcadores en sangre transforma el manejo del deterioro cognitivo, brindando claridad a pacientes y familias en etapas tempranas. Contar con información precisa permite tomar decisiones de salud informadas y oportunas.