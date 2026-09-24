Cuando se aborda el consumo de alcohol durante el embarazo, la narrativa pública suele caer rápidamente en la culpa o el señalamiento directo hacia la gestante. Sin embargo, abordar el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) exige desmantelar el tabú y transformarlo en una responsabilidad colectiva.

Comprender esta condición desde la empatía y la ciencia es el primer paso para proteger la salud de las futuras generaciones.

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: La urgente necesidad de prevenir sin estigmatizar Canva

Comprendiendo el TEAF: Una alteración del neurodesarrollo

El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal agrupa una serie de condiciones y alteraciones del neurodesarrollo originadas cuando un bebé en gestación entra en contacto con el alcohol. Durante la formación prenatal, la presencia de este elemento provoca interferencias moleculares que afectan la maduración idónea del tubo neural.

Esta afectación modifica estructuras clave del cerebro, como la corteza prefrontal o el cuerpo calloso. Como consecuencia, la persona puede experimentar dificultades en las funciones ejecutivas, memoria, control de impulsos, atención y aprendizaje. Lejos de ser un problema puramente conductual o un defecto de crianza, se trata de una consecuencia biológica directa del efecto teratógeno de la sustancia en las fases críticas de desarrollo.

La cantidad de alcohol, en realidad no se ha encontrado un umbral que se considere seguro (...) Han hecho estudios buscando si existe un umbral o periodo gestacional inofensivo y no permite establecer una dosis segura. La recomendación ahí es cero alcohol", Esteban Nolla Hernández, Coordinador de Estrategias Preventivas de Latinoamérica para FISAC.

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: La urgente necesidad de prevenir sin estigmatizar Canva

Red de apoyo y el entorno: Rompiendo el mito del factor individual

A menudo se asume que la prevención del TEAF recae en una decisión en solitario de la mujer; sin embargo, el contexto social y el rol del entorno son determinantes. Los hábitos de la pareja y la presencia de una red de contención familiar facilitan la adopción de rutinas saludables. Aunque el consumo paterno no causa directamente el TEAF, el uso crónico sí impacta en la salud reproductiva, por lo que el cuidado integral involucra a ambas partes.

Cuando tienes apoyo social por parte de tu pareja, de tus amigos, familia, etcétera, es mucho más fácil cambiar tu rutina, tus hábitos que a veces pueden incluir el consumo de alcohol."

Adicionalmente, el panorama en países donde más de la mitad de los embarazos no son planificados abre una ventana de vulnerabilidad no intencionada en los primeros meses. En esta etapa inicial, muchas mujeres desconocen su estado y continúan con su estilo de vida habitual. Por ello, el apoyo social libre de juicio resulta indispensable para tomar medidas correctivas inmediatas en cuanto se confirma la gestación.

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: La urgente necesidad de prevenir sin estigmatizar Canva

El reto del diagnóstico y la invisibilidad estadística

En México y diversos países de la región, el TEAF padece una marcada invisibilidad epidemiológica por falta de datos actualizados. A diferencia de estimaciones internacionales que sugieren que el trastorno puede ser más prevalente que el autismo o el TDAH en niños en edad escolar, a nivel local no se realiza una medición sistemática del consumo durante la gestación.

El diagnóstico oportuno implica relacionar la sospecha de exposición prenatal con un retraso en los hitos del desarrollo, pautas de crecimiento o desafíos cognitivos específicos. Solo un pequeño porcentaje de las personas afectadas presenta rasgos faciales característicos, lo que significa que la inmensa mayoría requiere una evaluación integral diferenciada que no se confunda con otras condiciones del neurodesarrollo.

Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: La urgente necesidad de prevenir sin estigmatizar Canva

Hacia una cultura preventiva basada en la empatía y la información

Para erradicar la exposición prenatal al alcohol, el camino no es la señalización, sino el acceso a información rigurosa y a un acompañamiento profesional actualizado. Ante una confirmación de embarazo en el que existió consumo previo, la acción médica orienta a suspender el alcohol inmediatamente, fortalecer la nutrición, suplementar e iniciar un seguimiento clínico estrecho.