Dr. Jorge Pérez Casas Lozoya: liderazgo y experiencia en cirugía robótica

La medicina contemporánea avanza a partir de la combinación entre conocimiento especializado, innovación tecnológica y actualización constante. En este escenario, la cirugía robótica se ha consolidado como una herramienta para abordar procedimientos de alta complejidad, siempre con la preparación del especialista como un elemento central.

En Hospital Angeles Torreón, esta visión forma parte de una apuesta por acercar tecnología médica avanzada a la Comarca Lagunera. Dentro de este contexto destaca la trayectoria del Dr. Jorge Pérez Casas Lozoya, ginecólogo oncólogo especializado en cirugía robótica y procedimientos de mínima invasión.

El especialista recientemente asumió una nueva responsabilidad profesional al ser reconocido como Proctor en Cirugía Robótica. Esta distinción representa un nuevo capítulo en una trayectoria vinculada con la especialización, la capacitación continua y el desarrollo de habilidades dentro de una disciplina que requiere formación técnica y experiencia.

Cortesía

Más allá de la tecnología: experiencia que se comparte

Ser Proctor en Cirugía Robótica implica contar con la experiencia necesaria para acompañar a otros cirujanos durante sus procesos de aprendizaje y consolidación. Desde esta posición, el Dr. Pérez Casas Lozoya comparte conocimientos y criterios técnicos adquiridos a través de su práctica especializada.

La función también pone de manifiesto que la innovación médica no depende únicamente de incorporar plataformas tecnológicas. Para aprovechar sus posibilidades, es necesario contar con profesionales capaces de comprender sus aplicaciones y utilizarlas dentro de procedimientos que demandan precisión, preparación y toma de decisiones especializada.

Su experiencia como ginecólogo oncólogo, aunada a su formación en cirugía de mínima invasión y cirugía robótica, se integra ahora con una faceta enfocada en la enseñanza. De esta manera, el conocimiento desarrollado en la práctica clínica puede convertirse también en una herramienta de formación para otros especialistas.

A esta trayectoria se suma otro reconocimiento de alcance internacional: el Dr. Jorge Pérez Casas Lozoya es el primer cirujano en México en obtener el Master Surgeon de Cirugía Robótica, una distinción reservada para médicos que acreditan una trayectoria sobresaliente, altos estándares clínicos y amplia experiencia en cirugía de alta especialidad. Este logro refuerza su perfil dentro de la cirugía robótica y su participación en la formación de otros especialistas.

El acompañamiento entre cirujanos es especialmente relevante en disciplinas donde la actualización permanente forma parte de la práctica profesional. La transmisión de conocimientos permite fortalecer habilidades y contribuir a que nuevas generaciones de médicos desarrollen competencias alrededor de tecnologías quirúrgicas de alta especialidad.

Cortesía

Innovación médica con alcance regional

La incorporación del Dr. Jorge Pérez Casas Lozoya como Proctor también se vincula con el desarrollo de la cirugía robótica en la Comarca Lagunera. Desde Hospital AngelesTorreón, esta especialidad forma parte de un entorno médico que busca integrar herramientas de vanguardia con la preparación de profesionales especializados.

La cirugía robótica permite utilizar tecnología avanzada para realizar procedimientos complejos mediante sistemas diseñados para favorecer un trabajo quirúrgico de alta precisión. Sin embargo, su aplicación no sustituye la experiencia médica: la tecnología adquiere valor cuando se encuentra respaldada por conocimiento, entrenamiento y criterios clínicos.

En este sentido, el nuevo rol del especialista representa una evolución de su propia práctica profesional. Además de participar en la atención y el desarrollo de procedimientos especializados, ahora cuenta con la responsabilidad de orientar a otros médicos en el aprendizaje de esta tecnología.

La trayectoria del Dr. Pérez Casas Lozoya suma así un componente adicional relacionado con la formación y el intercambio de conocimiento. Es un paso que conecta la experiencia adquirida en el quirófano con la posibilidad de contribuir al crecimiento de otros especialistas.

Para la medicina de alta especialidad, compartir conocimiento es también una forma de impulsar la innovación. En Torreón, la combinación entre infraestructura tecnológica, especialistas capacitados y actualización profesional abre nuevas posibilidades para el desarrollo de procedimientos quirúrgicos cada vez más especializados.

Con este nuevo capítulo, el Dr. Jorge Pérez Casas Lozoya refrenda una trayectoria construida alrededor de la especialización y la preparación continua. Su reconocimiento como Proctor en Cirugía Robótica incorpora una nueva dimensión a ese recorrido: acompañar a otros cirujanos y contribuir a la evolución de una práctica quirúrgica basada en conocimiento, experiencia e innovación.