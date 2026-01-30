"Si vuelvo a ver una tabla así, descontaré 200 pesos": El Arqui Juve a su equipo

Diego Alejandro Alvarado de León, arquitecto y creador de contenido conocido en redes sociales como El Arqui Juve3Studio, utiliza sus plataformas para mostrar el día a día en sus proyectos y promover la seguridad laboral como una prioridad constante.

En la mayoría de sus videos, el influencer documenta avances, explica procesos constructivos y comparte aprendizajes técnicos junto a su equipo. No obstante, recientemente publicó un material distinto que generó conversación entre sus seguidores. En esta ocasión, el arquitecto apareció visiblemente molesto tras sufrir un accidente mientras trabajaba en la obra.

El propio Arqui Juve3Studio relató que se clavó un clavo en el pie al pisar una tabla que había sido dejada en el suelo con puntas expuestas. El incidente, aunque no tuvo consecuencias mayores, lo llevó a hacer una advertencia directa a sus trabajadores frente a la cámara.

"Si yo vuelvo a ver una tabla así con un clavo, son 200 pesos menos en su nómina", expresó, dejando claro que aplicará sanciones económicas si se repiten descuidos que pongan en riesgo la integridad del equipo.

Más adelante, el creador reflexionó sobre lo ocurrido y reconoció que, dentro de lo grave, se sentía aliviado de que el accidente le hubiera sucedido a él y no a alguno de sus empleados. Señaló que, de haber sido otro trabajador, el hecho habría escalado a un accidente laboral evitable.

El video, explicó, fue compartido con la intención de concientizar y evitar que situaciones similares ocurran tanto en su obra como en otros espacios de trabajo. Además, defendió su postura disciplinaria al asegurar que es una forma de generar responsabilidad.