Terremoto en Colombia: Suman 240 fallecidos y mil 246 heridos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes 10 de agosto dejó al menos 240 muertos y más de 1,000 heridos, de acuerdo con un balance preliminar elaborado a partir de los reportes de autoridades regionales. Las cifras permanecen en actualización mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El movimiento tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y provocó daños de consideración en varias regiones, entre ellas Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia. El Valle del Cauca aparece como una de las zonas más afectadas, con 130 fallecidos en el recuento regional, 95 de ellos en Cali.

La emergencia también dejó 1,246 personas heridas, según el reporte citado. Cali concentra la mayor cantidad, con 885 lesionados, seguida de Armenia, con 174; Quibdó, con 103; Manizales, con 78, y Pereira, con seis.

En las ciudades afectadas se contabilizaron además 152 estructuras colapsadas: 56 en Cali, 65 en Pereira, 17 en Manizales, nueve en Quibdó y cinco en Armenia. Siete aeropuertos —Pereira, Manizales, Cali, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura— tuvieron que suspender operaciones debido a los daños.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió que se trata de un informe preliminar y que las cifras pueden modificarse conforme avancen las evaluaciones de daños y la identificación de víctimas.

Un miembro de un equipo de rescate busca supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia. AFP

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

Este martes, equipos de emergencia, policías, soldados y voluntarios continuaban trabajando entre los escombros en busca de personas que pudieran haber quedado atrapadas. Las labores incluyen el uso de maquinaria pesada y búsquedas manuales en edificios parcialmente o totalmente colapsados.

En Pereira, los socorristas concentraron esfuerzos en un edificio de cuatro pisos que se desplomó en el centro de la ciudad y donde funcionaban una panadería, una joyería y una droguería. Los equipos de rescate calculaban que unas 15 personas podían permanecer atrapadas.

“Somos un grupo de rescate, si alguien me escucha emite un ruido”, gritaba uno de los socorristas mientras revisaba las ruinas del inmueble.

José Fernando Usma, líder de un grupo de rescate de la Cruz Roja desplazado a Pereira, pidió mantener la esperanza ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

“Todavía tenemos una ventana de tiempo grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para tener esperanza de vida”, dijo.

En Pereira, Dosquebradas y La Virginia se reportaron 101 fallecidos, mientras que en Cali la alcaldía informó de 95 muertos, 949 heridos y 45 estructuras con colapso total.

La magnitud de la destrucción ha obligado a miles de personas a permanecer fuera de sus viviendas debido a los daños estructurales. En algunos sectores de Cali, edificios residenciales quedaron inclinados o reducidos a escombros.

Fernanda Gaviria, de 33 años, relató a Reuters la situación que enfrentan los habitantes de una de las zonas afectadas.

“Ya han sacado a varias personas, unas vivas y otras muertas. Todavía no lo creo, ayer a esta misma hora los saludé y hoy ya no están, es muy doloroso”, dijo.

“Dormí en el parque porque mi edificio se dañó gravemente”, aseguró.

Daños en infraestructura y ayuda humanitaria

El terremoto también afectó servicios esenciales como electricidad, agua, atención médica y telefonía, especialmente en Chocó, departamento donde se localizó el epicentro. Las interrupciones han complicado tanto la comunicación como el traslado de ayuda hacia las comunidades afectadas.

En Quibdó, las autoridades reportaron 13 fallecidos y daños en distintas edificaciones. La zona continúa bajo evaluación mientras los equipos de emergencia trabajan en la atención de los damnificados.

Un grupo de 43 uniformados partió desde la capital colombiana en un vuelo humanitario con destino a Pereira para reforzar las tareas de búsqueda y rescate de personas y animales.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que las prioridades son rescatar a quienes permanecen atrapados, facilitar la llegada de los equipos especializados y garantizar el suministro de material médico y hospitales de campaña.

El Gobierno también ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad en Cali luego de reportes de saqueos. Tanto Cali como Pereira establecieron restricciones de movilidad durante la noche del lunes.

En el ámbito internacional, Estados Unidos anunció 15.5 millones de dólares para apoyar refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños. El Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición hasta 50 millones de dólares para respaldar la reconstrucción en caso de que el Gobierno colombiano solicite esos recursos.

Mientras continúan las réplicas y las evaluaciones estructurales, las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia. El Servicio Geológico Colombiano informó de nuevos movimientos sísmicos posteriores al terremoto principal y mantiene el monitoreo de la actividad en la zona.