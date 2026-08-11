¿Quién era Sofía Murillo? Influencer murió con su madre y abuela en un accidente de helicóptero

Sofía Murillo era una joven influencer colombiana que había logrado reunir a miles de seguidores gracias a sus videos sobre belleza, maquillaje y cuidado personal. A los 17 años, su vida terminó durante unas vacaciones familiares en Brasil, cuando el helicóptero en el que viajaba cayó en una zona boscosa de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió la mañana del 8 de agosto cerca de Vista Chinesa, un conocido mirador ubicado dentro del Parque Nacional de Tijuca. Junto a la creadora de contenido murieron su madre, Wendy Manrique; su abuela, Rocío Cubillos, y el piloto brasileño Alessandro Rocha. Ninguna de las cuatro personas que iban en la aeronave sobrevivió.

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¿Quién era Sofía Murillo?

Conocida en redes sociales por sus publicaciones relacionadas con el mundo de la belleza, Sofía compartía recomendaciones de productos, rutinas de maquillaje, consejos para el cuidado de la piel y algunos momentos de su vida cotidiana.

Entre TikTok e Instagram, la adolescente había construido una comunidad de más de 200 mil seguidores. Su manera de hablar sobre cosméticos y cuidado personal la convirtió en una figura reconocida entre los usuarios interesados en estos temas.

Originaria de Colombia y residente de Bogotá, la joven se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro con varios integrantes de su familia. El viaje tenía como objetivo conocer algunos de los lugares más representativos de la ciudad y disfrutar de una experiencia distinta.

Pocos días antes de su muerte, Sofía continuaba activa en sus perfiles. Una de sus últimas publicaciones apareció el 5 de agosto en TikTok y mostraba parte de su rutina en el gimnasio.

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Tras confirmarse su fallecimiento, amigos y seguidores comenzaron a dejar mensajes de despedida en sus redes sociales. Sus perfiles se llenaron de comentarios de personas sorprendidas por la muerte de una adolescente que comenzaba a abrirse camino como creadora digital.

¿Qué se sabe del accidente de helicóptero en el que murió Sofía Murillo?

Como parte de sus vacaciones, la familia reservó un vuelo panorámico para observar Río de Janeiro desde el aire. El recorrido duraría aproximadamente 20 minutos y permitiría contemplar sitios turísticos como el Cristo Redentor.

Debido a que el helicóptero solamente tenía espacio para tres pasajeros y el piloto, los familiares tuvieron que dividirse en dos grupos. Sofía abordó el primer vuelo acompañada de su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59.

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Mientras ellas realizaban el recorrido, Víctor Manrique, tío de la influencer, permaneció en el hangar junto con su esposa y su hija de 15 años. Los tres esperaban abordar un segundo vuelo, pero se enteraron de la caída de la aeronave mediante las noticias.

Poco después de las 11:00 de la mañana, el helicóptero Robinson R44 cayó en un área de vegetación cercana a Vista Chinesa. Tras el impacto se produjo un incendio, mientras que la inclinación del terreno y la densa vegetación complicaron el acceso de los equipos de emergencia.

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Al llegar al lugar, los bomberos controlaron las llamas y aislaron la zona para permitir el trabajo de los peritos. La aeronave quedó destruida y sus cuatro ocupantes murieron en el sitio.

¿Por qué cayó el helicóptero donde viajaba Sofía Murillo?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué ocasionó el accidente. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil y la Policía Civil de Río de Janeiro iniciaron las investigaciones correspondientes.

Los primeros reportes indican que el helicóptero tenía su certificación vigente y contaba con autorización para realizar vuelos panorámicos. Sin embargo, será necesario esperar los resultados de las investigaciones para conocer las circunstancias exactas de la caída.