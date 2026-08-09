¡Harry Styles invita!; dónde y cuándo conseguir churros GRATIS por su paso en CDMX

Harry Styles está por terminar los conciertos en México con su gira Together, Together y para hacer su despedida mucho más dulce, los fans del cantante podrán disfrutar churros gratis gracias a una dinámica especial.

La sorpresa estará disponible durante dos días en una conocida churrería de la CDMX. Si eres un verdadero Harrie y no quieres quedarte con el antojo, aquí te contamos dónde, cuándo y qué debes hacer para conseguir tus churros gratis.

Harry Styles REUTERS

¿De qué trata la promoción de churros gratis por Harry Styles?

Como parte de las actividades por la gira Together, Together, Churrería El Moro ofrecerá churros de cortesía a los fans de Harry Styles.

La dinámica se realizará únicamente durante dos días y los churros estarán disponibles hasta agotar existencias. Por ello, lo más recomendable será acudir con anticipación para no quedarse fuera de esta dulce sorpresa.

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¿Dónde conseguir los churros gratis de Harry Styles?

Los churros gratis podrán conseguirse exclusivamente en la sucursal Condesa de El Moro, ubicada en avenida Michoacán 27, colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Es importante tomar en cuenta que la promoción no estará disponible en las demás sucursales de la churrería, por lo que deberás dirigirte específicamente a la de Condesa.

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¿Cuál es el horario y cómo conseguir los churros gratis?

La promoción estará disponible el domingo 9 y el lunes 10 de agosto de 2026. La sucursal El Moro Condesa abre de las 9:00 de la mañana a las 11:00 de la noche, aunque los churros de cortesía podrían terminarse antes, ya que la dinámica está sujeta a disponibilidad.

Para conseguirlos, deberás acudir a la sucursal y pedirlos directamente en caja. El establecimiento no dio a conocer la necesidad de realizar una compra, pero sí aclaró que aplican restricciones y que la promoción finalizará una vez que se agoten las existencias.

Captura de pantalla

Así que ya sabes: arma el plan, llega temprano y disfruta unos churros al ritmo de Harry Styles antes del último concierto del ex One Direction, quien este 10 de agosto ofrecerá su sexto y último show en CDMX.