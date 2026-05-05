Entregan al Santo Padre en el Vaticano del libro La práctica de la presencia de Dios a través del Cardenal Pietro Parolin

En un gesto significativo para la vida espiritual de la Iglesia, el P. Pablo Arce Gargollo, editor, realizó en el Vaticano la entrega oficial de la nueva edición crítica en español del libro La práctica de la presencia de Dios, entregando en mano un ejemplar al Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, y otro destinado al Santo Padre, el Papa León XIV. El cardenal Parolín mostró mucho interés en el texto, asegurando que lo entregaría personalmente al Papa.

Este gesto adquiere un valor especial puesto que el propio Pontífice ha señalado que «es uno de los textos que más han marcado mi vida espiritual y me han formado en lo que puede ser el camino para conocer y amar al Señor».

En palabras del Papa León XIV:

“Los escritos y testimonios del autor del libro —Fray Lorenzo—, un converso carmelita del siglo XVII, que atravesó con fe luminosa los acontecimientos de su siglo, sin duda menos violento que el nuestro, pueden ser de inspiración y ayuda también para la vida de nosotros, hombres y mujeres del tercer milenio”.

Un clásico espiritual para todos y para nuestro tiempo a un clic

La práctica de la presencia de Dios, que ahora se puede descargar gratuitamente en www.encuentra.com, contiene valiosos textos de Fray Lorenzo de la Resurrección, un humilde hermano carmelita que, tras una vida marcada por la guerra, descubrió en lo cotidiano el camino más directo hacia la unión con Dios.

El cardenal Pietro Parolin examina el libro La práctica de la presencia de Dios en el Vaticano durante su entrega oficial en mayo de 2026, dirigida al Papa León XIV El cardenal Pietro Parolin examina el libro La práctica de la presencia de Dios en el Vaticano durante su entrega oficial en mayo de 2026, dirigida al Papa León XIV

El libro recoge sus enseñanzas y conversaciones espirituales, mostrando cómo es posible vivir en diálogo constante con Dios en medio de las tareas más simples, desde el trabajo diario hasta la oración silenciosa.

Se trata de un texto “breve, accesible y profundamente transformador”, cuya propuesta central es clara: hacer de cada momento una oportunidad de encuentro con Dios .

Un testimonio que sigue interpelando

La vida de Fray Lorenzo resulta especialmente significativa en el contexto actual. Antes de su conversión, fue soldado y experimentó las heridas del conflicto humano. Su transformación interior es un recordatorio de que la gracia puede actuar en cualquier circunstancia y convertir la vida ordinaria en camino de santidad.

El Papa León XIV subraya que este camino espiritual es “sencillo y arduo al mismo tiempo”: sencillo por su claridad —recordar constantemente a Dios—, y exigente por la profunda conversión interior que implica.

Una iniciativa al servicio de la Iglesia

Esta nueva edición, promovida con espíritu evangelizador, busca poner al alcance de fieles, familias, parroquias y comunidades una herramienta concreta de renovación espiritual. La iniciativa se enmarca en el esfuerzo por revalorizar los grandes clásicos de la espiritualidad cristiana como respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo.

Un gesto con profundo significado

La entrega del libro al Cardenal Parolin para su posterior presentación al Santo Padre no es solo un acto protocolario, sino un signo de comunión eclesial y de reconocimiento del valor perenne de esta obra.

En tiempos marcados por la dispersión y la incertidumbre, La práctica de la presencia de Dios se presenta nuevamente como un camino seguro hacia la paz interior, recordando que la santidad comienza en lo cotidiano y que la presencia de Dios transforma la vida desde dentro.

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