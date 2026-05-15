Muere 'Lazare', el perro más viejo del mundo

Un perro de raza spaniel francés llamado Lazare, reconocido por muchos como “el perro más viejo del mundo”, falleció a los 30 años, dio a conocer su dueña este viernes.

La agencia AFP informó que intentó comunicarse con los responsables del Guinness World Records para saber si el can había logrado obtener oficialmente el récord antes de morir el jueves, pero hasta el momento no hubo respuesta.

Lazare, el perro más viejo del mundo

Lazare falleció a los 30 años. AFP

Lazare, un pequeño “spaniel toy” caracterizado por sus orejas erguidas similares a alas de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, de acuerdo con Anne-Sophie Moyon, trabajadora de un refugio canino.

Vivió prácticamente toda su vida junto a la misma propietaria, hasta que ella murió y el perro terminó en un albergue para animales.

Fue ahí donde Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, conoció a Lazare y decidió adoptarlo. Inicialmente, Boudol buscaba una mascota para su madre, según contó a AFP, pero finalmente eligió integrar al perro —que era un año mayor que ella— a su propia familia.

Pocas semanas después de ser adoptado, el animal murió.

Eras nuestro pequeño bebé abuelito”, escribió Boudol en una emotiva despedida publicada en Instagram.

Decidiste partir en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reencontrarte con tu dueña, quien te amó profundamente”, expresó.

A sus 30 años y cinco meses, Lazare ya utilizaba pañales, había perdido la vista y el oído, y pasaba la mayor parte del tiempo dormido.

Aun así, Boudol aseguró que conservaba una personalidad muy alegre y entrañable.

Realmente tiene un carácter encantador”, comentó mientras lo sostenía en brazos en su casa de Villy-le-Pelloux, en el sureste de Francia, a principios de esta semana.

Cuando Moyon descubrió la avanzada edad de Lazare, tanto ella como otros trabajadores del refugio pensaron que “podría tratarse del perro más viejo del mundo”.

Postulación a un posible récord

Lazare falleció a los 30 años. AFP

Tras revisar dos registros para confirmar su fecha de nacimiento, completaron la documentación para postularlo a un posible récord, inicialmente como una broma, explicó.

Antes de Lazare, un perro portugués de raza “Rafeiro do Alentejo” llamado Bobi había sido reconocido como el más longevo del mundo al morir en 2023, presuntamente a los 31 años, según el sitio oficial de Guinness World Records.

Sin embargo, en 2024 se realizó una revisión del caso y se concluyó que no existían pruebas suficientes para confirmar con certeza su edad.

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