Jóvenes convencen al Papa León XIV de hacer el trend 'six-seven'; se hace viral

El Papa León XIV protagonizó un momento inesperado con un grupo de jóvenes al realizar el gesto viral conocido como “six-seven”, una tendencia nacida en redes sociales y popular entre adolescentes.

El video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la actitud cercana del pontífice durante un encuentro con jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación.

Las imágenes muestran al líder de la Iglesia católica rodeado de adolescentes que intentan explicarle y convencerlo de hacer el gesto. Después de unos segundos, León XIV accede con humor y levanta las manos para imitar el movimiento, lo que provoca risas, aplausos y emoción entre los presentes.

El episodio ocurrió durante un encuentro con jóvenes de la Archidiócesis de Génova, en una actividad pensada para acercar al pontífice con nuevas generaciones religiosas. De acuerdo con reportes europeos, más de mil jóvenes participaron en el evento, donde el Papa saludó de forma espontánea a los asistentes.

El Papa León XIV hace el gesto viral “six-seven”

En el clip difundido en redes sociales, se observa a los jóvenes explicarle al Papa cómo hacer el trend. El gesto consiste en mover ambas manos hacia arriba y hacia abajo de manera alternada, generalmente con las palmas hacia arriba.

Aunque el momento duró apenas unos segundos, bastó para que el video se volviera viral. Para algunos usuarios, la escena mostró una faceta más relajada del pontífice; para otros, fue una muestra de cómo los códigos de internet ya se filtran incluso en espacios religiosos.

La reacción de los jóvenes también fue parte del atractivo del video. Al ver que León XIV aceptaba participar, varios celebraron el gesto como una señal de cercanía y buen humor.

¿Qué significa el “six-seven”?

El “six-seven”, también escrito como 6-7 o 67, es una expresión viral popularizada principalmente en TikTok, aunque después se extendió a otras plataformas y espacios fuera de internet.

Su origen se relaciona con la canción “Doot Doot (6-7)” del rapero Skrilla, lanzada en 2024, y con distintos videos virales de jóvenes, deportes y transmisiones en vivo. Con el tiempo, dejó de tener un significado concreto y se convirtió en una especie de broma absurda o código compartido entre adolescentes.

La expresión tiene varias interpretaciones posibles, pero su fuerza está más en el uso colectivo y en la repetición que en una definición precisa. En otras palabras, muchas veces se usa porque otros también la usan, como ocurre con varios memes de internet.

Una tendencia ligada al “brainrot” de internet

El “six-seven” suele vincularse con el llamado brainrot, una categoría de humor digital basada en frases absurdas, sonidos repetitivos, referencias internas y memes que pueden parecer incomprensibles para quienes no consumen ese tipo de contenido.

Más allá del meme, el video muestra un reto más amplio para las instituciones religiosas: cómo acercarse a generaciones que se comunican con códigos digitales, referencias veloces y lenguajes nacidos en plataformas como TikTok.