"Todo lo que traigo es ilegal": Robot sorprende a policías en las calles de Guadalajara | VIDEO

El robot humanoide 'Fierrobot' desató carcajadas en internet tras protagonizar un peculiar encuentro con las autoridades locales. La máquina sorprendió a un par de policías que patrullaban las calles de Guadalajara, Jalisco, al lanzar una atrevida confesión. “Todo lo que traigo es ilegal”, bromeó el autómata directamente frente a los uniformados.

Los oficiales de seguridad reaccionaron con evidente asombro e interactuaron de manera amistosa con el dispositivo cibernético. Sus operadores captaron el insólito momento en video y lo compartieron de inmediato a través de las plataformas digitales. Las imágenes provocaron una avalancha de reproducciones y colocaron a este androide en el centro de la conversación pública nacional.

Un influencer de metal en las calles tapatías

Este episodio viral frente a las fuerzas del orden no representa el debut de 'Fierrobot' en el universo de las redes sociales. Sus operadores desarrollan contenido constante con él y exhiben sus divertidos paseos por distintas vialidades de la capital de Jalisco. La máquina interactúa habitualmente con peatones, esquiva automóviles y cruza las principales avenidas de la ciudad.

Fierrobot encontrándose con un policía. Foto: Captura de pantalla

Durante las semanas recientes, los habitantes de la Zona Metropolitana captaron al robot realizando todo tipo de actividades cotidianas. El humanoide llamó fuertemente la atención al pedir dinero mientras ejecutaba pasos de baile en un semáforo de la zona de Atemajac. También acaparó miradas al regañar a los conductores despistados que invadían el paso peatonal.

La intervención directa en el popular barrio de San Juan de Dios demostró el impacto del autómata en la dinámica citadina. Los creadores detrás de esta tecnología aprovechan el carisma del dispositivo para generar sorpresa entre los ciudadanos tapatíos. Ahora, su charla con los policías multiplicó su alcance y generó su material videográfico más exitoso.

El avance de los androides en la vía pública

El fenómeno cibernético desatado en territorio jalisciense refleja una marcada tendencia tecnológica a nivel global. La presencia de robots humanoides y autómatas cuadrúpedos con forma de perro registra un aumento significativo en diversas partes del mundo. Las grandes potencias destinan recursos inmensos para perfeccionar estas máquinas e integrarlas a la rutina diaria de las personas.

Fierrobot saludando a un policía. Foto: Captura de pantalla

México experimenta los primeros destellos de esta convivencia directa entre humanos y máquinas avanzadas sobre el asfalto. A diferencia de los países desarrollados donde estas unidades cumplen funciones de vigilancia o mensajería, aquí su propósito apunta al entretenimiento masivo. Los generadores de contenido encuentran en la robótica una herramienta perfecta para sumar seguidores virtuales.

El gracioso video junto a la policía tapatía comprueba la capacidad de estas innovaciones para romper la cotidianidad urbana. Los cibernautas aplaudieron la actitud relajada de los oficiales de seguridad frente a la pesada broma de la máquina. El material de Guadalajara continúa sumando vistas y ratifica a este autómata como una nueva celebridad digital.