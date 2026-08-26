¿Quién es Tamara Henain? Imitadora de Claudia Sheinbaum que fue al informe de Simey Olvera Bautista

Tamara Henain, imitadora de Claudia Sheinbaum, asistió al informe de la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista. El acto generó controversia por la invitada que causó sorpresa en el evento.

El nombre de la servidora pública Simey se convirtió en tendencia luego de que llevó como invitada especial a la actriz Tamara Henain, ampliamente conocida por dar vida a “Claudita”, personaje inspirado en la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Las imágenes de la imitadora junto a Olvera Bautista y al senador Gerardo Fernández Noroña, rápidamente se difundieron a través de redes sociales y provocaron debate entre los usuarios. Aunque algunos lo tomaron con humor, otros cuestionaron el hecho de que una figura del entretenimiento se presentara en un acto de mayor seriedad, como lo fue el informe.

¿Quién es Simey Olvera Bautista?

Tamara Henain, imitadora de Claudia Sheinbaum. @simeysenadora

La presencia de la imitadora de Claudia Sheinbaum no solo puso en el ojo de la polémica a Simey Olvera Bautista, también fue criticada después de que intentó citar dos frases históricas relacionadas con Vicente Guerrero y Benito Juárez.

la legisladora afirmó: “La patria es primero”, expresión atribuida a Vicente Guerrero. Posteriormente, intentó citar una de las frases más conocidas de Benito Juárez.

Nosotros sí nos la sabemos. Ellos yo creo que la necesitan leer. Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”, expresó.

Por lo anterior, su nombre comenzó a generar controversia y los usuarios recurrieron al internet para cuestionar quién era Simey Olvera Bautista.

Para aquellos que desconocen de quién se trata, deben saber que actualmente es senadora de la República por el estado de Hidalgo durante la LXVI Legislatura, correspondiente al periodo 2024-2027.

Nacida en agosto del 83 en Mixquiahuala, Hidalgo, tiene trayectoria principalmente en el ámbito de la comunicación y la política. Trabajó como reportera, conductora de noticias y locutora en medios; mientras que su carrera política inició en el Congreso de Hidalgo.

Fue diputada local y luego federal en dos legislaturas consecutivas. Después llegó a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Hidalgo y posteriormente dejó el cargo para competir por el Senado y en las elecciones de 2024 obtuvo un escaño.

¿Quién es Tamara Henain? Imitadora de Claudia Sheinbaum

Tamara Henain, imitadora de Claudia Sheinbaum. @simeysenadora

Sobre Tamara Henain, actriz que en parte hizo que el nombre de Simey se pusiera en tendencia, es conocida por su personaje de “Claudita”.

Más allá del parecido físico con la presidenta de México, Henain en cada una de sus presentaciones muestra su capacidad para reproducir los gestos, voz y manera de hablar de la jefa del Ejecutivo federal.

La actriz tuvo sus inicios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y desarrolló su carrera en televisión, teatro y comedia.

Su imitación a Sheinbaum comenzó hace varios años, cuando la actual presidenta era jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico. En ese entonces la seleccionaron para interpretar a Claudia en “El privilegio de mandar”, pero su personaje tuvo tanta popularidad que, durante la campaña presidencial en 2024, comenzó a publicar videos como “Claudita” en redes sociales, ampliando su fama.

De acuerdo con declaraciones de Henaine, tuvo que estudiar por horas entrevistas, videos y gestos de Sheinbaum para poder dar vida al personaje que construyó, el cual, únicamente tiene el objetivo de hacer comedia y parodia desde el respeto.

El detalle de Tamara que llama la atención es que la propia presidenta la conoce y ha convivido con ella. De hecho, en 2024 se conocieron y grabaron juntas un video, gesto que dio a entender que aprobaba la caracterización de la actriz.

¿Qué hizo la imitadora de Sheinbaum en Hidalgo?

En el municipio de Ixmiquilpan, al centro del estado de Hidalgo, la imitadora de la presidenta de México participó en el evento público encabezado por Simey Olvera Bautista.

Durante el acto, Tamara fue ovacionada e incluso hubo quienes se acercaron a ella para sacarse fotografías, aunque al principió causó confusión sobre si en realidad se trataba de la presidenta, pero eso rápidamente quedó al descubierto.

Como parte de su actuación, “Claudita” ofreció un breve discurso presidencial, siendo un momento clave cuando presentó a quien encabezaba el evento público, haciendo ademanes e imponiendo presencia como si fuera realmente la presidenta de México.