Tecmilenio, sede de la competencia de robótica que forma a los líderes del futuro

Durante mucho tiempo, la robótica se asoció con circuitos, programación y competencias

técnicas. Hoy, cada vez son más las experiencias que muestran que construir un robot también

implica liderar equipos, comunicar ideas, adaptarse a la incertidumbre y tomar decisiones

bajo presión, habilidades que las organizaciones consideran indispensables.

Un ejemplo reciente es el de Camila Charles Medina, estudiante de Prepa Tecmilenio Toluca,

quien este año obtuvo el Leadership Award durante el FIRST Championship en Houston,

Texas, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para estudiantes de

robótica. Camila llegó al equipo sin experiencia previa en esta disciplina; su curiosidad por

aprender y su capacidad para trabajar con otros la llevaron a convertirse en una de las 20

estudiantes distinguidas por su liderazgo a nivel mundial. Su historia refleja una tendencia que

comienza a cobrar fuerza: la robótica ya no solo forma perfiles técnicos, también forma

líderes.

Tecmilenio Ferrería será sede del FIRST Tech Challenge México Premier Event 2026, el único

evento internacional oficial de FIRST en el país. La competencia reunirá a 30 equipos de 9

países en un formato similar al de un campeonato mundial de robótica para estudiantes del 23 al

25 de julio. Jóvenes de 12 a 18 años pondrán a prueba robots diseñados, construidos y

programados por ellos mismos para resolver desafíos de alta complejidad.

El reto llamado DECODE, plantea misiones dentro de una cancha donde los robots deben

identificar patrones, mover artefactos, sumar puntos y responder a distintas fases de juego. Para

lograrlo, los equipos combinan programación, diseño mecánico, estrategia, análisis de datos

y trabajo colaborativo.

Las y los estudiantes también presentan sus proyectos de impacto social ante especialistas,

defienden decisiones técnicas, negocian alianzas en inglés con equipos de otros países y

aprenden a colaborar incluso mientras compiten. Los principios de Gracious Professionalism y

Coopertition, que distinguen a FIRST, promueven el respeto, la empatía y el aprendizaje

compartido como parte de la experiencia competitiva.

"FIRST representa mucho más que una competencia. Es un espacio donde los estudiantes

descubren cómo su talento puede transformar entornos y contribuir a un futuro con propósito. En

ese proceso desarrollan la curiosidad para aprender, la resiliencia para enfrentar los desafíos y la

comunicación para colaborar con otras personas, habilidades que los preparan no solo para la

robótica, sino para la vida y el mundo profesional", señaló Abismael Reséndiz, director nacional

de Prepa Tecmilenio.

La edición 2026 contará con 13 equipos mexicanos, de los cuales 7 pertenecen a Prepa

Tecmilenio, con representación de los campus Toluca, Chihuahua, Cuernavaca,

Villahermosa, Guadalupe y Ferrería.

La entrada será gratuita y abierta al público. También podrán seguir la transmisión en vivo a

través de la cuenta oficial de FIRST en Twitch.

En FIRST Tech Challenge México Premier Event 2026 una nueva generación de jóvenes

desarrollará habilidades que trascienden la tecnología. La programación, la ingeniería y el

diseño son parte del desafío; la resiliencia, la comunicación, el liderazgo y la capacidad de

colaborar con personas de distintas culturas son las competencias que permanecen

cuando termina la competencia.