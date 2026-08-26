Policías de Tránsito ayudan a mujer embarazada atrapada en el tráfico

Una mujer en labor de parto fue auxiliada por policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes la trasladaron a bordo de su patrulla a un hospital.

Las oficiales fueron abordadas por familiares de la joven que viajaban en un vehículo particular, en donde comenzó a sentir las contracciones del parto en medio del tráfico del Circuito Interior, a la altura de Sur 73, en la colonia El Prado, en la alcaldía Iztapalapa.

Las oficiales al percatarse que la emergencia era real, subieron a la mujer a la patrulla, pues consideraron que esperar una ambulancia podría ponerla en riesgo, por lo que decidieron trasladarla de urgencia al hospital de Xoco.

En cuestión de minutos, la patrulla llegó al hospital ubicado en la avenida México-Coyoacán, donde fue recibida por doctores que ya la esperaban.

Hasta el momento se ignora el estado de salud de la mujer y del bebé.