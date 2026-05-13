Lupita TikTok pide descuento 'de influencer' en compra de 88 pesos

LupitaTikTok pidió un descuento de influencer para una compra de 88 pesos en una tienda de ropa, por lo que algunos usuarios de redes sociales criticaron la actitud de la influencer.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Guadalupe Guzmán, fue captada mientras pagaba un impermeable rosa y preguntaba si podía recibir algún tipo de rebaja, lo que rápidamente generó burlas, críticas y también comentarios sobre si era correcto exhibirla públicamente.

El video comenzó a circular en plataformas digitales y fue retomado por distintas cuentas de entretenimiento. En la grabación se observa a Lupita en la caja del establecimiento, donde una empleada le informa que el producto cuesta 88 pesos. La influencer pregunta si hay descuento, pero la cajera le responde que el beneficio solo aplica para empleados.

La escena se volvió viral porque usuarios interpretaron la petición como un intento de obtener un “descuento de influencer”, una práctica que suele generar rechazo cuando creadores de contenido piden rebajas, regalos o productos a cambio de exposición en redes sociales.

¿Qué pasó con Lupita TikTok en la tienda?

De acuerdo con los reportes sobre el video, Lupita TikTok acudió a una tienda para comprar un impermeable rosa. Al llegar a la caja, preguntó si podía recibir un descuento. La trabajadora le explicó que sí existía una rebaja, pero únicamente para empleados del establecimiento.

Después, Lupita pagó con un billete de 100 pesos y recibió 12 pesos de cambio, ya que el artículo costaba 88 pesos. Tras la negativa del descuento, la creadora de contenido preguntó si había algo más que pudieran darle, lo que también fue criticado por algunos usuarios en redes.

La situación no pasó de una interacción breve en una tienda, pero el video se difundió con rapidez porque se sumó a otras polémicas previas de la influencer.

Redes critican el “descuento de influencer”

La mayoría de los comentarios que circularon en redes fueron críticos con la actitud de Lupita TikTok. Usuarios señalaron que tener seguidores no debería ser motivo para pedir descuentos, especialmente en compras de bajo costo.

Entre las reacciones más repetidas aparecieron comentarios sobre el valor del trabajo en comercios pequeños y la idea de que los creadores de contenido no deberían esperar productos gratis o rebajas solo por su presencia en redes.

Algunos usuarios cuestionaron que las empleadas o personas presentes en la tienda grabaran y difundieran el momento, al considerar que la exposición pública también podía ser innecesaria.