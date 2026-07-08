Mujeres entre 20 y 29 años, víctimas del ciberacoso

Aproximadamente 20.4% de los mexicanos que usaron internet durante 2025 sufrieron ciberacoso y las principales víctimas fueron las mujeres, siendo el contacto por medio de identidades falsas el método más utilizado por acosadores.

De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población usuaria de internet mayor a 12 años registró una ligera disminución de este mal al pasar de 21% en 2024 a 20.4% el año pasado. Esto significa que 19.4 millones de personas vivieron una situación de acoso cibernético en 2025 y, de estas, las mujeres se mantienen como las víctimas principales.

La violencia digital trastoca la tranquilidad y la salud emocional de millones de ciudadanos de forma cotidiana. Alexandro Medrano

El estudio encontró que, por rango de edad, la mayor parte de las mujeres acosadas se ubicó entre 20 y 29 años, pero también afectó a las jovencitas de entre 12 y 19 años.

Al analizar la situación por entidad federativa, el organismo encontró que la prevalencia más alta se detectó en Durango, con 28.5% de los casos, mientras que en segundo y tercer lugar se ubicaron Michoacán y Jalisco, respectivamente. En el caso de los hombres, la entidad con mayores casos fue Oaxaca.

LOS MÉTODOS

El estudio encontró que el mayor método que enfrentaron tanto hombres como mujeres fue el contacto con identidades falsas.

El estudio estadístico confirmó que el sesgo de género es evidente en la red: las mujeres continúan siendo el blanco predilecto de los agresores. Alexandro Medrano

En el 61.1% de las situaciones no se pudo identificar al acosador y en el 24.2% de los casos se observó que el acoso provenía de una persona conocida. Destaca que el 52.7% de las víctimas (tanto mujeres como hombres) que lograron identificar el sexo de las personas agresoras afirmaron que fueron hombres.

Las mujeres enfrentaron: Mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales, recepción de contenido sexual y llamadas ofensivas. Los canales más utilizados para acosarlas fueron WhatsApp, Facebook, llamadas al celular, Messenger e Instagram.