Mujeres entre 20 y 29 años, víctimas del ciberacoso
El anonimato en las plataformas digitales continúa siendo un catalizador de violencia en el país
Aproximadamente 20.4% de los mexicanos que usaron internet durante 2025 sufrieron ciberacoso y las principales víctimas fueron las mujeres, siendo el contacto por medio de identidades falsas el método más utilizado por acosadores.
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población usuaria de internet mayor a 12 años registró una ligera disminución de este mal al pasar de 21% en 2024 a 20.4% el año pasado. Esto significa que 19.4 millones de personas vivieron una situación de acoso cibernético en 2025 y, de estas, las mujeres se mantienen como las víctimas principales.
El estudio encontró que, por rango de edad, la mayor parte de las mujeres acosadas se ubicó entre 20 y 29 años, pero también afectó a las jovencitas de entre 12 y 19 años.
Al analizar la situación por entidad federativa, el organismo encontró que la prevalencia más alta se detectó en Durango, con 28.5% de los casos, mientras que en segundo y tercer lugar se ubicaron Michoacán y Jalisco, respectivamente. En el caso de los hombres, la entidad con mayores casos fue Oaxaca.
LOS MÉTODOS
El estudio encontró que el mayor método que enfrentaron tanto hombres como mujeres fue el contacto con identidades falsas.
En el 61.1% de las situaciones no se pudo identificar al acosador y en el 24.2% de los casos se observó que el acoso provenía de una persona conocida. Destaca que el 52.7% de las víctimas (tanto mujeres como hombres) que lograron identificar el sexo de las personas agresoras afirmaron que fueron hombres.
Las mujeres enfrentaron: Mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales, recepción de contenido sexual y llamadas ofensivas. Los canales más utilizados para acosarlas fueron WhatsApp, Facebook, llamadas al celular, Messenger e Instagram.
Los hombres enfrentaron: Mensajes y llamadas ofensivas, así como provocaciones para reaccionar de forma negativa y críticas por apariencia o clase social. Todo ese ciberacoso llegó a través de WhatsApp, llamadas al celular, Facebook, Instagram y Messenger.
IMPACTOS
Las víctimas suelen experimentar diferentes respuestas a la situación; en su mayoría la principal es el enojo, seguida de la desconfianza y el estrés.
Por eso, una de las medidas para protegerse que más aplicaron en 2025 fue bloquear personas, números, cuentas y páginas web. A esto se sumó ignorar o no contestar, cambiar el número telefónico e informar a familiares.