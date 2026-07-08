Escándalo en el Mundial: Investigan racismo contra el streamer Speed 

La FIFA ha tomado una postura frente a los brotes de intolerancia surgidos en las tribunas de la Copa del Mundo, especialmente luego de que una transmisión del influencer IShowSpeed, de nombre Darren Jason Watkins Jr., evidenció un posible acto de racismo en las gradas del partido entre Argentina contra Cabo Verde.

El altercado aconteció el pasado viernes en las instalaciones del Hard Rock Stadium de Miami, escenario que albergó el compromiso de los dieciseisavos de final. El streamer de 21 años se encontraba realizando una transmisión en directo para sus millones de seguidores portando la indumentaria del cuadro africano, cuando se suscitó una confrontación verbal con un asistente que portaba la playera albiceleste, quien emitió comentarios despectivos vinculados al origen étnico.

Los movimientos del aficionado argentino denotaban un insulto al relacionar al también conocido como Speed con un animal.

La postura de la federación y la crisis por discursos de odio en el torneo

A través de un pronunciamiento oficial, FIFA reprobó categóricamente cualquier manifestación de intolerancia dentro de los recintos mundialistas.

"La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de unidad, diversidad y respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el planeta, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro deporte".

De igual manera, el comunicado oficial de la institución enfatizó su política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas en cualquier estrato de la comunidad.

"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el futbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad".

Este incidente se suma a una serie de fricciones extra cancha como las declaraciones emitidas por una funcionaria paraguaya contra el delantero francés Kylian Mbappé, lo que ha encendido las alarmas de las comisiones disciplinarias internacionales para reforzar las sanciones penales y administrativas a los infractores enfocadas en racismo.

Por su parte, Speed se ha visto envuelto en el ojo del huracán luego de que en la eliminación de Portugal del Mundial decidió responder a ataques verbales y su camioneta. El streamer estadunidense es conocido por ser un fanático de Cristiano Ronaldo.