¿Quién era Connor Murphy, youtuber que se habría ahogado en un lago tras brote psicótico?

Connor Murphy, famoso youtuber estadounidense, murió a los 31 años. El creador de contenido, conocido por sus videos de fitness y por convertirse en una de las figuras más visibles del movimiento conocido como looksmaxxing, falleció tras ahogarse en un lago de Tailandia, donde residía desde hacía un tiempo.

¿Cómo murió Connor Murphy?

La tragedia ocurrió el 7 de julio en el distrito de Bang Phli, dentro de la provincia de Samut Prakan, al sur de Bangkok. De acuerdo con medios locales, varias personas solicitaron ayuda después de notar que el influencer tenía un comportamiento fuera de lo habitual mientras caminaba por una zona cercana a un lago.

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Entre los testimonios recabados por las autoridades, algunos testigos relataron que Murphy se encontraba rodando sobre la calle, hacía gestos de oración a Dios y pedía a los habitantes del lugar que lo llevaran en automóvil.

Instantes más tarde, el estadounidense corrió hacia el lago y entró al agua. Las personas que presenciaron el momento explicaron que comenzó a mostrar señales de agotamiento mientras nadaba hasta que finalmente desapareció bajo la superficie.

Debido a que el lago tiene una profundidad estimada de unos 10 metros, ninguno de los presentes intentó ingresar para rescatarlo. En su lugar, dieron aviso a los servicios de emergencia.

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Tras recibir el reporte, elementos de rescate y un grupo de buzos iniciaron la búsqueda. Cerca de 30 minutos después localizaron el cuerpo sin vida del creador de contenido a unos 20 metros de la orilla.

Los primeros exámenes realizados en el sitio no encontraron señales de violencia o lesiones externas, por lo que el cuerpo fue trasladado a un hospital para practicar la autopsia correspondiente y determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Reportan daños en la casa donde vivía Connor Murphy

Como parte de la investigación, las autoridades inspeccionaron la residencia de lujo que Connor Murphy alquilaba durante su estancia en Tailandia.

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De acuerdo con la información difundida por medios tailandeses, el inmueble presentaba importantes daños. En el interior había pintura esparcida sobre paredes, muebles y distintas habitaciones, además de otros destrozos que llamaron la atención de los investigadores.

La pareja sentimental del influencer declaró a la policía que desconocía qué había provocado ese comportamiento, mientras que el propietario de la vivienda aseguró sentirse sorprendido al encontrar la propiedad en esas condiciones.

Algunos reportes locales señalan que, antes de su muerte, Murphy habría protagonizado "un violento brote psicótico", aunque las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

¿Quién era Connor Murphy?

Originario de Texas, Estados Unidos, Connor Michael Murphy nació el 7 de octubre de 1994 y alcanzó gran popularidad en YouTube durante 2016 gracias a sus videos sobre entrenamiento físico, transformaciones corporales, bromas y experimentos sociales.

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Uno de sus contenidos más exitosos fue The Connor Murphy Fake Shirt Trick, video que acumuló millones de reproducciones y ayudó a impulsar su carrera como creador digital.

Con el paso del tiempo, dejó de enfocarse únicamente en el fitness tradicional para convertirse en una de las caras más conocidas del looksmaxxing, una corriente que busca maximizar el atractivo físico mediante entrenamiento, alimentación, tratamientos estéticos y otros métodos.

El cambio de contenido que preocupó a sus seguidores

Durante sus últimos años en redes sociales, el influencer modificó considerablemente el tipo de contenido que compartía. Sus publicaciones comenzaron a abordar ayunos prolongados, el consumo de sustancias psicodélicas y diversas teorías relacionadas con el crecimiento espiritual.

Uno de los videos que más polémica generó fue aquel en el que aseguró haber permanecido cerca de un mes —entre 20 y 25 días— sin consumir alimentos sólidos, alimentándose únicamente con agua, jugos y otros líquidos, situación que provocó una evidente pérdida de masa muscular y despertó preocupación entre sus seguidores.

Además, Murphy habló públicamente sobre el uso de sustancias como la ayahuasca y los hongos de psilocibina, las cuales, según él, le ayudaban a "limpiar su mente" y alcanzar "un nivel de conciencia superior".