¿Sebastián Rulli llorando durante el México vs Inglaterra? Imagenes conmueven a la afición

La Selección Mexicana de futbol fue eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, por lo cual dejó escenas de tristeza tanto dentro como fuera de la cancha.

Una de las más comentadas fue la de Sebastián Rulli, quien fue captado en uno de los palcos del Estadio Ciudad de México mientras seguía con evidente tensión el encuentro entre México e Inglaterra.

Las imágenes del actor argentino, nacionalizado mexicano, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a su aparente emoción tras la derrota del Tricolor por 3-2.

¿Sebastián Rulli llorando durante el México vs Inglaterra? Captura de pantalla

¿Sebastián Rulli lloró durante el México vs Inglaterra?

Durante la transmisión internacional del partido, las cámaras mostraron tanto las acciones sobre el terreno de juego como a los asistentes al estadio. Entre ellos aparecieron diversos exjugadores de la Selección Mexicana y varias figuras del entretenimiento nacional.

Uno de ellos fue Sebastián Rulli, quien observaba el desarrollo del encuentro con el celular en la mano y un gesto de evidente preocupación. Minutos después, una imagen del actor con las manos sobre el rostro y los ojos cerrados comenzó a viralizarse en X.

La publicación aseguró que Rulli lloraba por el resultado adverso para México y lo describió como "un fan mexicano", sin identificar que se trataba del protagonista de telenovelas como Teresa y El Dragón.

¡ESTE AFICIONADO MEXICANO ESTÁ LLORANDO DE EMOCIÓN MIENTRAS SU PAÍS ESTÁ APLASTANDO A INGLATERRA!

Diversos usuarios interpretaron que el actor no pudo contener las lágrimas tras la eliminación del Tricolor. Sin embargo, hasta el momento Sebastián Rulli no ha emitido declaraciones para confirmar qué ocurrió durante ese instante.

¿Sebastián Rulli llorando durante el México vs Inglaterra? Captura de pantalla

Las imágenes de Sebastián Rulli en las gradas que se hicieron virales tras la eliminación de México

Las fotografías muestran a Sebastián Rulli siguiendo con atención cada jugada del partido. En algunas aparece concentrado, mientras que en otras luce visiblemente afectado por el rumbo del encuentro.

El actor acudió al estadio acompañado de su hijo, Santiago, para apoyar a la Selección Mexicana desde las tribunas. Además, compartió palco con su colega Jaime Camil.

Las imágenes comenzaron a viralizarse casi de inmediato. Para numerosos aficionados, la reacción del actor representó el sentimiento de millones de mexicanos tras la eliminación mundialista.

¿Sebastián Rulli llorando durante el México vs Inglaterra? IG

Sebastián Rulli mostró su apoyo incondicional al Tri desde el Estadio Banorte

La presencia de Sebastián Rulli en el inmueble no fue casualidad. En distintas ocasiones, el actor ha expresado su afición por la Selección Mexicana y suele asistir a eventos deportivos cuando su agenda se lo permite.

Durante el encuentro permaneció atento al desarrollo del juego, que terminó con victoria de Inglaterra por 3-2. México luchó hasta los últimos minutos, pero el esfuerzo no alcanzó para conseguir el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

A pesar de la derrota, el desempeño del Tricolor recibió el reconocimiento de aficionados y especialistas, quienes destacaron la entrega del equipo frente a uno de los principales candidatos al título.

¿Sebastián Rulli llorando durante el México vs Inglaterra? IG

Otros famosos vivieron con intensidad el México vs Inglaterra junto a Sebastián Rulli

Sebastián Rulli no fue la única figura del espectáculo presente en el estadio. Diversos famosos acudieron para respaldar a la Selección Mexicana en uno de los encuentros más importantes del torneo.

Entre los asistentes también destacó la presencia de Saúl "Canelo" Álvarez, además de otras personalidades del entretenimiento y del deporte que siguieron el partido desde los palcos y las gradas, lo que convirtió al estadio en un punto de reunión para artistas y aficionados.

¿Sebastián Rulli llorando durante el México vs Inglaterra? IG

Más allá del resultado deportivo, las imágenes de Sebastián Rulli se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista. Su reacción, captada por las cámaras y ampliamente difundida en redes sociales, reflejó la pasión con la que miles de aficionados vivieron el sueño de ver a México avanzar en la Copa del Mundo.