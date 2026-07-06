El video viral del Mundial: Brasileños imitan el "Viking Row" llorando su eliminación

La celebración de los noruegos en el Mundial 2026 de la FIFA se ha convertido en un fenómeno viral que ya no solo es realizado por los originarios del país escandinavo sino también por fanáticos de otras selecciones, como ya lo han hecho en México y en otros países.

Pero ahora una familia de brasileños se ha hecho viral por imitar el “Viking Row”, pero modificando algunos aspectos. En el video se observa al padre de familia tocando un tambor, tal como lo hacen los jugadores noruegos tras cada victoria, pero la gran diferencia llega en el movimiento de manos y en el grito.

En lugar de llevarse los brazos imitando un movimiento de remo ellos se llevan las manos a la cara imitando el movimiento de alguien que se limpia las lágrimas después de llorar, esto como consecuencia de la derrota de Brasil y eliminación ante Noruega en los octavos de final donde Erling Haaland se convirtió en la gran estrella.

El video ya lleva más de 665 mil me gusta en la plataforma de Instagram generando comentarios graciosos

¿Por qué la Selección de Noruega celebra como vikingos en el Mundial 2026?

El regreso de Noruega a la Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia ha desatado una auténtica fiebre nórdica gracias a la "Viking Row" (la fila vikinga). Liderados por la estrella Erling Haaland, quienes tras su victoria ante Senegal en la ronda de grupos, donde el equipo celebró emulando este ritual que ya se ha vuelto viral a nivel global.

La impactante coreografía consiste en que miles de aficionados se sientan en las gradas y se balancean de forma sincronizada, simulando que reman en una antigua embarcación de guerra. Todo ocurre al compás de un tambor y bajo el grito unísono de "¡Ro!" (remar en noruego).

Aunque evoca el misticismo de sus ancestros, este fenómeno cultural nació en 2025 gracias a Ole Froystad, un líder de la barra oficial que buscaba una identidad única para alentar. Hoy, este festejo ha conquistado desde los estadios mundialistas hasta puntos icónicos como Times Square y, ahora, es parte incluso de videos virales alrededor del mundo.