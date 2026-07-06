¿Quién es Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano que sorprende con su altura?

Aunque Sebastián Rulli y Cecilia Galliano dejaron atrás su historia de amor hace más de una década, hay un vínculo que los mantiene unidos para siempre: su hijo Santiago Rulli Galliano.

El joven ha llamado la atención del público no solo por el enorme parecido físico con sus padres, sino también por su impresionante estatura

¿Cuántos años tiene el hijo de Sebastian Rulli y Cecilia Galliano?

A sus 16 años, Santiago volvió a convertirse en tema de conversación luego de aparecer junto a su padre durante un partido del Mundial 2026. Las fotografías rápidamente se viralizaron, ya que muchos usuarios quedaron sorprendidos al notar que el adolescente ya supera ampliamente en altura al protagonista de exitosas telenovelas.

El hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano tiene 16 años y mide cerca de dos metros de estatura. IG santiagorulligalliano

¿Cuánto mide el hijo de Sebastian Rulli?

Actualmente, Santiago mide 1.99 metros de altura, una característica que incluso rebasa los 1.87 metros de Sebastián Rulli. El propio actor ha contado en diversas ocasiones que esa genética proviene del abuelo paterno del joven, con quien comparte no solo la estatura, sino también parte de su personalidad.

Cecilia Galliano recordó que la estatura de Santiago llegó a requerir adaptaciones especiales durante su etapa escolar. IG santiagorulligalliano

Su crecimiento acelerado incluso provocó situaciones curiosas durante su infancia. Cecilia Galliano recordó hace algún tiempo que la escuela tuvo que adaptar un pupitre especial para su hijo porque simplemente ya no cabía en los escritorios convencionales.

La actriz también confesó que, al principio, le preocupaba que sus compañeros pudieran burlarse de él por su gran tamaño, aunque con el tiempo Santiago aprendió a convertir esa característica en una ventaja.

¿A qué se dedica el hijo de Sebastian Rulli?

Precisamente esa altura terminó acercándolo al deporte que hoy ocupa gran parte de su vida: el basquetbol. Lejos de seguir el camino artístico de sus padres, Santiago decidió enfocarse en desarrollar una carrera deportiva y actualmente estudia en la prestigiosa IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, una institución reconocida por formar atletas de alto rendimiento.

Santiago decidió enfocarse en construir una carrera profesional en el basquetbol. IG santiagorulligalliano

Mudarse a Estados Unidos representó un paso importante tanto para él como para su familia. Sebastián Rulli ha reconocido que dejar partir a su hijo fue un momento lleno de sentimientos encontrados, ya que significó verlo alejarse de casa para perseguir uno de sus mayores sueños.

Sin embargo, el actor no podría sentirse más orgulloso. En distintas publicaciones de redes sociales ha expresado la admiración que siente por la disciplina, madurez y compromiso que Santiago demuestra día con día.

Con motivo de uno de sus cumpleaños, Rulli le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó que la verdadera grandeza de su hijo no está únicamente en los casi dos metros que alcanza, sino en la nobleza de su carácter, su esfuerzo constante y la pasión con la que trabaja para alcanzar sus objetivos.

¿Qué le pasó al hijo de Sebastian Rulli?

La relación entre padre e hijo también quedó demostrada recientemente cuando Santiago sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior durante un partido de basquetbol. El joven tuvo que ser operado y atravesar un largo proceso de rehabilitación, etapa en la que Sebastián permaneció a su lado para acompañarlo y motivarlo.

Sebastián Rulli ha expresado en varias ocasiones el orgullo que siente por la disciplina y madurez de su hijo. IG santiagorulligalliano

El actor compartió imágenes desde las sesiones de recuperación acompañadas de mensajes de apoyo como "Aquí para ti" y "No te rindas", dejando claro que, pese a la distancia, siempre estará presente en los momentos importantes de la vida de su hijo.

Por su parte, Cecilia Galliano también ha hablado en varias ocasiones del orgullo que siente por Santiago. La conductora suele destacar que el adolescente ha sabido mantener los pies sobre la tierra, pese a crecer rodeado de reflectores y pertenecer a una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano.

Tras sufrir una lesión de rodilla, Santiago contó con el apoyo incondicional de sus padres durante su rehabilitación. IG ceci_galliano

Aunque muchos seguidores consideran que heredó el atractivo físico de sus padres, Santiago ha dejado claro que, por ahora, no tiene interés en incursionar en las telenovelas o en la actuación.

Incluso en algunas entrevistas ha comentado que prefiere enfocarse completamente en el deporte y construir su propio camino lejos de las comparaciones.