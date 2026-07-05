"Hoy más que nunca": Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana a la Virgen de Guadalupe

La Selección Mexicana no solo recibió el respaldo de millones de aficionados antes de enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Marco Antonio Solís también se sumó a las muestras de apoyo con un emotivo mensaje dedicado a la Virgen de Guadalupe, publicación que rápidamente se volvió viral y provocó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana a la Virgen de Guadalupe IG

El mensaje de Marco Antonio Solís que encomienda a la Selección Mexicana a la Virgen de Guadalupe

El cantante compartió una emotiva imagen de la Basílica de Guadalupe para expresar su apoyo al Tri antes del duelo frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

A unas horas de uno de los partidos más importantes para la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Marco Antonio Solís recurrió a la fe para enviar un mensaje de aliento al equipo nacional.

El intérprete de "Si no te hubieras" ido publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, al interior de la Basílica de Guadalupe, con una bandera de México.

La imagen estuvo acompañada por un breve, pero significativo mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores y aficionados al futbol.

¿Y si sí? Hoy más que de costumbre te encargamos, Virgencita. En especial a la Selección Nacional de México.

La publicación apareció horas antes de que el conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentara a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, un encuentro que mantiene expectantes a millones de mexicanos.

Marco Antonio Solís pide la protección de la Virgen de Guadalupe para el Tri

La publicación de "El Buki" fue interpretada como una muestra de respaldo a la Selección Mexicana y una invitación para que los aficionados mantuvieran la esperanza antes del compromiso mundialista.

La fotografía muestra la actitud de oración del cantante frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, considerada uno de los símbolos religiosos más importantes para los mexicanos.

No es la primera ocasión en que Marco Antonio Solís manifiesta públicamente su fe. A lo largo de su carrera ha compartido mensajes relacionados con sus creencias y ha participado en homenajes dedicados a la Virgen, por lo que esta nueva publicación mantiene esa línea cercana a sus seguidores.

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana a la Virgen de Guadalupe Captura de pantalla

El mensaje de "El Buki" emocionó a miles de aficionados

En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

Seguidores del cantante respondieron con mensajes de apoyo a la Selección Mexicana y expresiones como "Amén", "Que la Virgencita los acompañe" y "Hoy gana México", reflejo del entusiasmo previo al encuentro.

Sin embargo, hubo un comentario que se repitió entre los usuarios. Con el paso de los años, la apariencia física de Marco Antonio Solís ha sido comparada en numerosas ocasiones con la representación de Jesucristo, hijo de la Virgen María.

Por ello, varios internautas aprovecharon la publicación para bromear con mensajes como: "Virgencita, ya te lo pidió tu hijo" y "Ya se lo pidió a su mami".

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana a la Virgen de Guadalupe Captura de pantalla

Marco Antonio Solís mantiene una estrecha relación con el futbol mexicano

Además de ser uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana, Marco Antonio Solís ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a la Selección Mexicana durante competencias internacionales.

El cantante suele aprovechar acontecimientos relevantes para compartir mensajes relacionados con el orgullo nacional, una característica que ha fortalecido el vínculo con su público más allá de los escenarios.

Su publicación previa al partido entre México e Inglaterra volvió a colocar su nombre entre las principales tendencias al reunir dos elementos profundamente arraigados entre los mexicanos: la pasión por el futbol y la devoción a la Virgen de Guadalupe.

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana a la Virgen de Guadalupe Captura de pantalla

México busca hacer historia frente a Inglaterra

El mensaje de Marco Antonio Solís coincidió con uno de los momentos más importantes para el Tricolor en el Mundial 2026.

México llegó al duelo de octavos de final después de completar una destacada actuación en el torneo, con una racha positiva y el objetivo de mantenerse con vida en la competencia. Del otro lado apareció Inglaterra, considerada una de las selecciones más fuertes del certamen.

Con ese panorama, las palabras del cantante encontraron eco entre miles de aficionados que esperan ver avanzar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y que, al igual que "El Buki", depositaron su confianza en que el equipo pueda firmar una actuación histórica.

Más allá del resultado en la cancha, el mensaje de Marco Antonio Solís volvió a demostrar cómo el futbol, la música y la fe suelen unirse en los momentos que más movilizan a los mexicanos.

Su publicación se convirtió en un reflejo del sentir de miles de aficionados que, antes del silbatazo inicial, expresaron su esperanza de ver al Tricolor dar un paso más en el Mundial 2026.