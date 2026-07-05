Fernando Eimbcke quita micrófono a joven durante presentación de Moscas en la Cineteca Nacional

La presentación de Moscas en la Cineteca Nacional terminó con un momento de tensión entre el director Fernando Eimbcke y un joven del público, luego de que el asistente, en aparente estado de ebriedad, tomara el micrófono durante la sesión de preguntas y comenzara a hacer un comentario.

Eimbcke, conocido por películas como Temporada de patos y Lake Tahoe, interrumpió al joven, le pidió que mantuviera el respeto y finalmente subió por las escaleras de la sala para retirarle el micrófono.

El momento fue captado por asistentes y comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios debatieron si el director reaccionó de forma correcta o si la situación pudo resolverse de otra manera.

¿Qué pasó durante la presentación de Moscas?

De acuerdo con el video difundido en redes, el intercambio ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas tras la proyección de Moscas en la Cineteca Nacional.

Un joven del público tomó la palabra y comenzó a comentar una escena de la película en la que un policía le dice a un niño que no puede orinar en determinado lugar.

“Dos planos muy específicos, cuando el policía le dice al niño que no puede orinar ahí. O sea, perdón, brother, a mí me han detenido en El Torito y los mismos policías me dicen: ‘brother, hazte del baño ahí en la banqueta’”, dijo el asistente.

Antes de que pudiera continuar, Fernando Eimbcke lo interrumpió y le respondió que no era su “brother”.

“No soy tu brother”, dijo el director.

Fernando Eimbcke pide que le quiten el micrófono

El intercambio subió de tono cuando el joven respondió: “¿No somos hermanos?”.

Ante esto, parte del público comenzó a pedir que le quitaran el micrófono. En la sala se escucharon gritos de “sáquenlo” y “que lo saquen”, mientras el asistente seguía hablando.

Fernando Eimbcke también pidió que se cortara la intervención.

“Hay un límite, hay un límite”, expresó el director.

Después, al ver que el joven continuaba con el micrófono, Eimbcke lanzó una advertencia: “O le quitan el micrófono o se lo quito yo”.

Acto seguido, el cineasta subió las escaleras de la sala, se acercó al asistente y le retiró el micrófono. Tras esto, parte del público aplaudió y el joven dejó de escucharse, aunque aparentemente continuó hablando sin amplificación.

Fernando Eimbcke y el estreno de Moscas

Fernando Eimbcke es uno de los cineastas mexicanos más reconocidos de su generación. Su película Temporada de patos se convirtió en una de las obras más recordadas del cine mexicano contemporáneo por su tono íntimo, cotidiano y minimalista.

Con Moscas, el director volvió a presentarse ante el público mexicano, por lo que la función en Cineteca Nacional formaba parte de un encuentro especial con espectadores interesados en conversar sobre la película.