De la boda al juzgado: Qué pasó realmente entre Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Durante varios años, Cecilia Galliano y Sebastián Rulli fueron una de las parejas más queridas de la televisión mexicana. Su historia parecía reunir todos los ingredientes de un romance de telenovela: éxito profesional, una familia en crecimiento y una fuerte conexión que conquistó al público.

Sin embargo, detrás de esa imagen también existieron momentos difíciles que terminaron por llevarlos al divorcio y, posteriormente, a una intensa batalla legal.

¿Cuántos años duró Sebastián Rulli con Cecilia Galliano?

La relación entre ambos comenzó a consolidarse a mediados de la década de los 2000. Después de coincidir en el mundo del espectáculo y desarrollar una sólida amistad, decidieron darse una oportunidad en el amor.

A más de una década del divorcio, la historia de ambos sigue despertando interés entre los seguidores del espectáculo. Mezcalent

En 2008 contrajeron matrimonio en una ceremonia civil muy sencilla, celebrada el 31 de diciembre en la casa que compartían.

Con el paso del tiempo, Cecilia ha contado que aquella boda estuvo lejos del sueño que muchas personas imaginan. Ese mismo día ambos trabajaron hasta pocas horas antes de la ceremonia y, al día siguiente, cada uno regresó a sus compromisos profesionales, sin disfrutar de una luna de miel.

Años después reconoció que con el tiempo sintió que se había perdido de vivir ese momento con la calma que siempre hubiera deseado.

La pareja enfrentó momentos difíciles, incluida la pérdida de un embarazo antes del nacimiento de su hijo Santiago. Mezcalent

¿Qué pasó con Sebastián Rulli y Cecilia Galliano?

Poco después llegaron nuevos retos. La pareja buscó convertirse en padres y atravesó un complicado proceso de fertilidad.

Ambos reconocieron que las diferencias de carácter y el desgaste de la relación influyeron en su separación. Mezcalent

Antes del nacimiento de Santiago, su único hijo en común, enfrentaron la dolorosa pérdida de un embarazo, una experiencia que ambos han reconocido como uno de los episodios más difíciles de su matrimonio.

Aunque finalmente lograron dar la bienvenida a Santiago en 2010, las diferencias comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Tanto Cecilia como Sebastián han coincidido, en entrevistas por separado, en que sus personalidades intensas, el ritmo de trabajo y la falta de compatibilidad fueron desgastando la relación.

¿Por qué Sebastián Rulli y Cecilia Galliano terminaron?

El divorcio fue anunciado oficialmente en 2011. Sin embargo, el proceso no terminó con la firma de los documentos.

Tras el divorcio, protagonizaron una batalla legal por una camioneta de lujo que llegó hasta los tribunales. Mezcalent

Poco después comenzó una disputa legal relacionada con una camioneta de lujo que Galliano le había regalado a Rulli durante su matrimonio y que posteriormente fue vendida por el actor.

El conflicto llegó a los tribunales y, tras 2 años de litigio, un juez resolvió a favor de la conductora. Con el paso de los años, Cecilia ha confesado que más allá del tema material, lo que realmente le dolió fue el desgaste emocional que implicó aquel proceso.

La actriz ha explicado que siempre priorizó el bienestar de sus hijos y que nunca imaginó que el divorcio terminaría convirtiéndose en un enfrentamiento legal tan largo.

El distanciamiento entre Sebastián Rulli y Valentina, la hija de Galliano

Otro de los aspectos que más ha conmovido al público fue la relación que Sebastián construyó con Valentina, la hija mayor de Cecilia, fruto de una relación anterior.

Cecilia Galliano confesó que uno de los episodios que más le dolió fue el distanciamiento entre Rulli y su hija Valentina. Mezcalent

Cuando comenzaron su historia de amor, la niña apenas tenía dos años y medio, por lo que creció viendo al actor como una figura paterna e incluso llegó a llamarlo "papá".

Sin embargo, tras la separación, ese vínculo se rompió por completo. Galliano ha revelado que esa distancia afectó profundamente a Valentina, quien durante años resintió la ausencia de quien había sido su padre de corazón.

La conductora ha reconocido que ese episodio sigue siendo uno de los temas que más trabajo le cuesta comprender y perdonar. Pese a todo, el tiempo permitió que las heridas comenzaran a sanar.

Hoy ambos mantienen una relación cordial enfocada en la crianza de Santiago, quien continúa conviviendo con sus dos padres. Cecilia ha señalado en distintas ocasiones que ya no se considera "la ex" de Sebastián, sino simplemente la madre de su hijo, una responsabilidad que compartirán toda la vida.