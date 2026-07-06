Al estilo del Chavo Animado, se viraliza la despedida de "Don Memo" a Gilberto Mora

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 a manos de Inglaterra en la ronda de octavos de final también trajo otro adiós, el de la pareja “Don Memo” y “Morita”, por lo que un creador de animaciones que refleja su trabajo en Instagram creó una despedida de la dupla.

Los videos que hacían ver al experimentado portero Guillermo Ochoa como un mentor para el juvenil Gilberto Mora, quien debutó en un Mundial mayor con 17 años de edad, se popularizaron durante todo el torneo mundialista al grado que, la propia selección y Ochoa hicieron uno real cuando el ex arquero del América visitó al jugador de Xolos en su habitación dentro del Centro de Alto Rendimiento, al sur de la Ciudad de México.

Pero ahora, el usuario de Instagram, “tebandake”, creó un video de despedida tras el final de la aventura de México en el Mundial con la leyenda “Te vamos a extrañar Don Memo, pero más el Morita” para dar paso a un video donde se recuerda una icónica escena de El Chavo del 8 Animado.

Tal como sucedió en la producción animada y la carta de despedida de “Don Ramón” a El Chavo del 8, ahora era Guillermo Ochoa, “Don Memo” quien se despide de Morita con el mismo estilo. Incluso la carta que se lee en el video cuenta con las clásicas faltas de ortografía que se veían en la serie animada del icónico personaje.

La carta escrita en la nueva animación dice lo siguiente:

Morita…Ya me fui. No olvides darle sus pistaches en salsa verde al piojito, ver Naruto con la 'Hormiga' y hacer la tarea.

Te quiere; Don Memo”.

¿Cómo surgió el fenómeno de "Don Memo" en redes sociales?

La marcada brecha generacional en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 dio origen al trend viral de "Don Memo".

La tendencia nació a raíz de la convivencia entre el guardameta Guillermo Ochoa, de 40 años, y el juvenil Gilberto Mora, de apenas 17.

En redes sociales como TikTok e Instagram, los aficionados comenzaron a difundir videos parodia donde Mora, con inocencia infantil, se dirige al experimentado arquero usando el prefijo de respeto "Don". Las grabaciones simulan situaciones cómicas cotidianas, como el canterano de Tijuana pidiéndole dulces al portero o confesando haber desobedecido sus consejos.