Critican a 'La Mole' por burlarse de Roxana Olarte, primera reportera trans en Liga MX

En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, La Mole publicó un mensaje en el que utiliza la ironía y recurre a prejuicios en el futbol con el objetivo de burlarse de la imagen de Roxana Olarte, reportera transgénero de RCM Radio.

“Me da gusto que el futbol ya deje que señoras estén de comentaristas, que no nomás sea exclusivo de varones, chingón por la diversidad”, escribió.

Ante esto, la respuesta en redes sociales fue desfavorable para el amigo de Adrián Marcelo y fue criticado por sus comentarios transfóbicos.

¿Quién es Roxana Olarte?

La reportera Roxana Olarte se consolidó como la primera mujer transgénero en desempeñarse como reportera deportiva en México, un hecho que ha cobrado relevancia en medio de una conversación creciente en redes sociales.

Actualmente forma parte de las transmisiones de la Liga MX, donde trabaja como reportera de cancha, con un estilo enfocado en el análisis y la información directa.

Trayectoria y estilo en medios deportivos

El reconocimiento hacia Olarte se ha construido a partir de su trabajo como locutora y reportera, más allá de su identidad. Su estilo ha sido comparado con el de cronistas de finales de los años 80 y la década de los 90, con énfasis en el conocimiento técnico del juego.

En sus coberturas, prioriza el desarrollo del partido, las decisiones tácticas y el contexto deportivo, evitando centrarse en la polémica o el espectáculo.

Su presencia en transmisiones de futbol se da en un entorno históricamente marcado por dinámicas tradicionales dentro del periodismo deportivo, donde la visibilidad de perfiles diversos ha sido limitada.

Una transición fuera del foco mediático

La transición de Olarte ocurrió el año pasado y, de acuerdo con su propio enfoque, se llevó a cabo sin exposición mediática ni posicionamientos públicos. En algunos espacios, su trayectoria ha sido referida también bajo el nombre previo con el que desarrolló parte de su carrera, en un contexto informativo.

Desde entonces, su trabajo se ha mantenido con bajo perfil, centrado en la continuidad profesional dentro de la radio y las transmisiones deportivas.

En una entrevista con Radio Notas, Olarte abordó los cambios en la industria de la locución, señalando transformaciones en los procesos de formación.

“Antes existía un proceso formal para ejercer: se debía presentar un examen para obtener el certificado o licencia de locución, lo que garantizaba cierto nivel de preparación y profesionalismo”, indicó.

También mencionó que, con la migración hacia entornos digitales, han surgido nuevas voces sin los mismos filtros de preparación, lo que ha modificado la dinámica del sector.

Conversación en redes y polémica reciente

El nombre de Olarte se volvió tendencia tras un mensaje publicado por el comediante La Mole en la red social X, el cual fue señalado por usuarios como ofensivo. El contenido generó críticas y abrió una discusión sobre los límites del humor y el respeto a la identidad de género en espacios públicos digitales.

bgpa