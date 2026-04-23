Tensión en reality show 24/7: concursante intenta ahorcar a compañera y producción entra al set

Un reality show serbio estilo ‘Big Brother’ con cámaras 24/7, llamado Elita 9, está en el ojo de la polémica luego de que un concursante intentó ahorcar a una de sus compañeras mientras todo era transmitido en vivo, por lo que el equipo de producción tuvo que entrar al set y detenerlo.

Fue durante la transmisión en vivo en donde los participantes Asmin Durdžić y Maja Marinković comenzaron una fuerte discusión dentro de una zona de la casa conocida como la “Casa Blanca” (Bela kuća) y, lo que inició como una pelea verbal, escaló en segundos.

Concursante de reality Elita 9 intenta ahorcar a compañera

Tensión en reality Elita 9. Especial

En los videos difundidos en redes y retomados por medios internacionales, se observa que Asmin se abalanzó sobre Maja y la sujetó del cuello, en un aparente intento de ahorcamiento. Otros concursantes reaccionaron de inmediato al ver la agresión e intentaron separarlos mientras la tensión aumentaba dentro del set.

Ante la gravedad de la escena, personal de seguridad y miembros de producción ingresaron de urgencia a la casa para detener el ataque y controlar la situación.

La intervención fue clave para evitar que el hecho pasara a mayores, ya que todo ocurría en plena emisión y frente a las cámaras.

Al retirarlo del sitio, los agentes le reclamaron duramente su comportamiento con frases como: “¿Estás bien de la cabeza? ¿Eres normal? ¿Qué te pasa?”, mientras lo escoltaban fuera de la habitación para evitar que el ataque continuara.

Por su parte, Maja Marinković mantuvo una postura firme frente a las cámaras y ante su agresor. Visiblemente alterada, lo responsabilizó directamente por lo ocurrido y pidió que lo mantuvieran lejos de ella.

“Has bebido demasiado. Lo quiero lejos. Dejá de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se ha terminado”, expresó la participante.

Críticas por violencia extrema en reality serbio

Tensión en reality Elita 9. Especial

Después del incidente, reportes locales señalaron que Asmin fue retenido temporalmente y luego liberado horas más tarde. Hasta ese momento no había una postura oficial clara sobre expulsión o sanciones definitivas dentro del programa, lo que generó aún más críticas.

Las imágenes del momento de la agresión —con gritos, forcejeos y la intervención urgente de los guardias— se viralizaron en redes sociales, generando miles de mensajes de rechazo y calificativos que van desde “inadmisible” hasta “intento de feminicidio”.

El caso provocó indignación porque Elita 9 arrastra fama de ser un reality polémico, heredero del controvertido formato Zadruga, conocido por explotar peleas, humillaciones y escándalos como parte del entretenimiento. Para muchos espectadores, este episodio reabrió el debate sobre hasta dónde puede llegar un reality antes de cruzar la línea de la violencia real.

¿Qué saber sobre Zadruga?

Originalmente lanzado como Zadruga el 6 de septiembre de 2017, el programa sigue un formato similar al de Gran Hermano, con transmisión en vivo.

Zadruga concluyó en junio de 2023, en su sexta temporada, en medio de pedidos de cancelación por parte del presidente Aleksandar Vučić debido a preocupaciones sociales sobre la exposición de los jóvenes.

En respuesta a las demandas de protestas como "Serbia contra la violencia" para la cancelación total de este tipo de programa, el propietario de TV Pink, Željko Mitrović , anunció el fin de Zadruga , pero rápidamente cambió su nombre a Elita , lanzando la nueva versión poco después, en septiembre de 2023.

Este cambio de imagen permitió la continuidad del formato central, que incluía votación de los residentes, desafíos semanales y roles de liderazgo, al tiempo que se alegaban modificaciones para abordar las críticas. Conservó gran parte de la estructura anterior al tiempo que se adaptaba a las presiones regulatorias.

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